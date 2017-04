Con esta canción la esposa de Martín Elías lo recuerda tras su partida

Once días después de la muerte del cantante vallenato Martín Elías, su familia, amigos, seguidores y en especial su esposa, siguen honrando su nombre con fotos, mensajes, videos y canciones en redes sociales.

Esta vez su compañera fiel Dayana Jaimes recordó al artista con videos y fotos viejas de cuando su hija Paula apenas tenía meses de nacida, acompañándo la publicación con la letra de una estrofa de la canción ‘Quiero que te quedes’ de Adriana Lucia, lo que despertó en los internautas nostalgia al ver el duelo de la ‘Monita linda’.

Al parecer, esa es la estrofa que más hace alusión al duro momento que está pasando sin Martín, quien falleció el pasado 14 de abril en un accidente automovilístico en carreteras de Sucre, luego de salir de un concierto en Coveñas.

“Mira que te miro y que me muero, y aunque te hayas ido lejos sueño y te puedo alcanzar. Dime si el amor no es algo serio, que he llorado y que te espero y todo se puede arreglar. Volverte a ver, pudiera ser, que todo fuera como la primera vez. Tenerte así, cerca de mí, y volver a empezar, y volver a sentir, porque tú has sido lo mejor de mi camino, tu amor sencillo que me llena de felicidad. Has sido lo más grande de mi vida, mi patria viva, la esperanza de mi soledad. Quiero que te quedes tan solo un momento. Mirame a los ojos no tienes que hablar. Deja que mis besos curen otros tiempos. Quiero que te quedes un poquito más”, es el sentido mensaje que compartió en su cuenta de Instagram la viuda de Díaz.

Jaimes finalizó con unas palabras de agradecimiento al cantante, a Dios por ponérselo en el camino, enfatizó en que respeta la decisión del Todopoderoso de llevarse a Martín al cielo tan pronto y menciona un versículo de la biblia.

“En mi corazón solo guardo los días más felices que viví a tu lado, con esos me quedo, y nadie me los puede borrar ni robar. Descansa amor, descansa, porque no merecías ver tantas injusticias, te amo hoy, mañana y siempre ?¬タヘ?¬タヘ?¬タン, escribió.

La publicación ya cuenta con más de 120 mil 'Me gusta' y decenas de comentarios de apoyo hacia la popular ‘Mona linda’.

Aquí te dejamos el video de 'Quiero que te quedes' de Adriana Lucia, canción con la que Dayana Jaimes recuerda a Martín Elías.