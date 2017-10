Con este video Shakira y Piqué desmienten rumores de su separación

En los últimos días medios españoles han especulado sobre una posible ruptura entre Shakira y Gerard Piqué, noticia que tiene revolucionadas las redes sociales.

Según Cotilleo, medio español, "es un hecho que la pareja se haya separado física, personal y emocionalmente", ya que desde la boda de Messi no se han vuelto a ver en fotos a través de sus redes. Además fuentes cercanas a la familia habrían confirmado que la colombiana desde hace algunos días ya no estaría viviendo en la misma casa con el jugador del Barcelona.

Sin embargo, un video publicado por la barranquillera desmintió todos los rumores relacionados con la separación. En el clip aparece Shakira cantando una de sus canciones románticas llamada "Amarillo", que está incluida en el nuevo álbum ‘Dorado’, que está próximo a salir.

"Una pequeña pausa en mi día para cantar una canción de amor! / A little pause in my day to sing a love song! Shak", escribió la cantante en Twitter.

Una pequeña pausa en mi día para cantar una canción de amor! / A little pause in my day to sing a love song! Shak pic.twitter.com/7PDQiuRBYx — Shakira (@shakira) 6 de octubre de 2017

De inmediato, Gerard Piqué no dudó en repostear el clip acompañándolo de emoticones de besos y corazones, lo que dejó claro que la pareja sigue muy enamorada y feliz.

Cabe recordar que previo al lanzamiento de su disco, la colombiana se encuentra fuera de España ensayando día tras día con su banda, las canciones que harán parte de su última gira El Dorado World Tour, que arrancará el 8 de noviembre y que recorrerá varias ciudades del mundo.