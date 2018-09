Con fotos, Alejandro García denuncia que también fue víctima de violencia

Alejandro García, el actor acusado de golpear brutalmente a su novia, Eileen Moreno, sigue revelando pruebas para desmentir a la también actriz.

A través de una publicación en Instagram, Alejandró mostró algunas heridas en su cuerpo que, según él, fueron producto de las agresiones de Eileen mientras él se encontraba descansando.

"No estoy justificando nada pero estas fueron las heridas mientras dormia. Estas fotos fueron tomadas el 24 de Julio de 2018 y las que están en la carpeta del juicio.

NO a ningún tipo de violencia. Eileen Moreno NO representa al maltrato de mujeres. Eileen Moreno NO representa a las mujeres. Respeto por las verdaderas víctimas, abajo las banderas falsas de las oportunistas!", escribió en el post.

Recordemos que Alejandro relató en la W Radio que después de la discusión, Eileen subió a su habitación y lo empezó a agredir.

"Ella decide hacer la maleta e irse del edificio. "Se va por sus propios medios. Ya la gente se habia ido y yo llamo a la portería y le digo al portero que Eileen tiene prohibida la entrada por su mal comportamiento. No sé cómo hizo, buscó la manera de entrar y subió a mi cuarto a agredirme. Yo estaba dormido. Mi reacción fue en legítima defensa. Ella se me tira encima y me empieza a agedir en el pecho, el brazo, y mi reacción fue quitarmela de manera instintiva. Los accidentes pasan", expresó García.

Eileen responde

A raíz de las declaraciones de Alejandro García, la actriz concedió una entrevista al programa mexicano Al rojo vivo e indicó que no fumó marihuana ese día.

"Me duele mucho ver que aparte del daño físico, quiera acabar con mi honra diciendo cosas que son falsas. Yo no fumé marihuana porque en el hospital me hicieron exámenes y ahí pueden ver", expresó.

La colombiana también añadió que este hecho es una lección de vida y que los videos que García tiene fueron premeditados.

"Él edita los videos a su conveniencia y muestra el pedazo que le conviene. ¿A quién se le ocurre sacar su celular y grabar una pelea?", puntualizó.