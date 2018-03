Con fuerte mensaje en redes, Mr Black responde a críticas por su boda

La boda de Mr Black y Yuranis León sigue siendo el hecho más comentado de las redes sociales y no solo de usuarios que elogian la celebración sino también de aquellos que critican al ‘Presidente de la champeta’ por los lujos y la excentricidad de su matrimonio. Sin embargo, a pesar de la negativa de algunos internautas, el evento sigue siendo catalogado como “el mejor del año”.

Pese a que son más los halagos que las críticas, al parecer, el artista cartagenero no aguantó más y decidió realizar duras publicaciones en su Instagram como respuesta a todos los que se han dedicado a hablar mal de su celebración y en especial de la corona que incluyó en su atuendo. (Lea aquí: La verdad detrás de la corona que lució Mr Black en su boda)

“Me casé con una corona y al que no le gustó que coma lenteja con arroz”, dice una de las publicaciones, la cual a su vez va acompañada de otro mensaje: “Esto va para los que me tiran. Tiren que todavía no me han dado doble, uno mata todo. Qué viva la costa la#champeta. El que le pique que se rasque, el único de presidente a Rey champetuo, corroncho pero con un gran don que me dio mi Dios para todos mis seguidores que viva la #champeta. Nojoda hablaron de Jesucristo ahora que no hablen de mi, eso va”.

También compartió una foto que dice: “Como dijo mi compadre afinao, yo soy el rey y vivo mi vida, no me importa lo que digan. Yo soy el rey y la gente que hable”.

Ante esto, sus seguidores han salido en su defensa y han apoyado al cantante con mensajes alentadores.

“Mr Black a palabras necias oídos sordos, pero jamás responder a los comentarios envidiosos de gente envidiosa valga la redundancia y felicidades por este gran paso a ti y a tu esposa Dios los siga bendiciendo”, “Que se vista como quiera, es un artista...la champeta por siempre”, “Grande la #champeta grande todos los que la defienden. Hablan estupideces pero bien que se vuelven locos cuando suena #elmatrimonio de @mrblackelpresidente”, “No te pongas a su nivel, el que quiera hablar que hable no le demuestres que eso te importa”, son algunos de los comentarios de fanáticos del intérprete de 'El Serrucho'.

La corona dorada que usó el artista en su boda fue una de las protagonistas de la noche marcando tendencia en la red y aunque fue muy criticada, lo cierto es tiene un gran significado para el 'Presidente del género' y su esposa.

"La corona significa que es el último rey coronado de la champeta, evento que se realizó en el año 2004 en el último Festival de champeta que se llevó a cabo en la ciudad. Además, tiene un significado especial ligado a la frase "Del rey es la reina" y de que se está entregando en el altar a la mujer perfecta, la cual describe en la letra de su más reciente sencillo 'El matrimonio'", explicó Yuranis León a El Universal.

Cabe recordar que desde los atuendos de los novios hasta cada uno de los detalles del evento llamaron la atención de usuarios, pues la belleza, lujos y excentricidad estuvieron agarrados de la mano para lograr que esta boda, que parecía de la realeza, fuera inolvidable tanto para la pareja como para sus invitados.