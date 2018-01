Con fuerte mensaje, Silvestre Dangond respondió a críticas en redes

Muy enojado se mostró el cantante vallenato Silvestre Dangond en redes sociales, tras ser criticado por un seguidor que escribió un comentario en su publicación, pero que al parecer, al artista no le gustó.

El cantante compartió una imagen donde decía “Unita y ya”, haciendo referencia al nuevo sencillo que pretende sacar en los próximo días. Sin embargo, esto no fue del agrado del seguidor, quien lo expresó con un duro mensaje en la web.

"Quizás qué 'cagá' irás a sacar", fueron las palabras del usuario, las cuales no pasaron por desapercibido para el artista, quien respondió inmediatamente.

“Esa misma cagá que me da de comer a mí y a muchos, y me hace feliz que es lo más importante”, dijo Silvestre, que además afirmó que no tolerará que se ponga en duda la calidad de su música.

Varios internautas mostraron su apoyo a Dangond y a su música, que por estos días ha compartido varias publicaciones de sus nuevas canciones creando expectativa entre sus fanáticos.

"Ese es mi artista @silvestredangond te amamos, eres el mejor", "Vea esas respuestas son las que caracteriza a Silvestre", "Jaaa excelente repuesta y real", fueron algunos de los comentarios.

Cabe recordar que Silvestre ha sido bastante criticado por los cambios que ha tenido en su música, ya que ahora fusiona vallenato con diferentes géneros. Sin embargo, sigue siendo uno de los artistas más queridos y reconocidos del país.