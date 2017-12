Con sensual movimiento de caderas, Martina La Peligrosa encendió las redes

Las redes amanecieron inundadas de comentarios de todo tipo gracias al sensual baile de Martina La Peligrosa, quien luciendo un pantalón que le llega hasta la rodilla y una blusa corta que deja al descubierto su abdomen se atrevió una vez más a demostrar que uno de sus gustos es bailar, pues así lo dejó claro en Instagram.

La cordobesa dejó a un lado la gripa y las críticas que días anteriores muchos usuarios le habían hecho por su presentación en la final del fútbol colombiano y se arriesgó a ‘tirar pase’ a ritmo del tema ‘Go down’ de la cantante Yemi Alade, quien también se caracteriza por sus sensuales movimientos en YouTube. Sin embargo, también se refirió a esas opiniones negativas.

“La verdad es que me desperté ese día con maluquera de gripa y me paré a bailar porque dije : "ni pal putas que me voy a dejar de esa vaina"! Realmente me apesté horrible :( pero ¿Quién me quita lo bailao? Boquerosos y boquerosas que van a empezar a criticarme el bailao, la ropa, la jarra, la cara, que bailo igual y que no sé qué... lo que ustedes no saben es que en la cocina se estaba haciendo el almuercito, olía más buenooooo y ni les cuento como quedó! O sea me importan un carajo. Bai. La canción es "Go down" de mi amada @yemialade”, escribió Martina junto al clip.

Una publicación compartida de Martina La Peligrosa (@martinalapeligrosa) el Dic 19, 2017 at 11:47 PST

El video, que ya cuenta con más de 400 mil reproducciones, ha recibido decenas de comentarios divididos de usuarios que afirman que Martina lo hace muy bien y que admiran su estilo y de otros que la catalogan de “ridícula y horrible”.

Por otro lado, la exprotagonista Lina Arroyave también se unió al boom de los bailes en redes sociales y descrestó con su sensualidad, pues recordemos que tiene un cuerpazo que dejó con la boca abierta a más de uno.

El clip contó con más de 12 mil ‘me gusta’ y elogios de internautas que quedaron cautivados con la belleza de la joven.