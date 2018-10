Con sensuales fotos, famosas colombianas pretenden callar críticas en redes

Este fin de semana 3 famosas colombianas posaron ‘ligeritas’ de ropa en redes sociales como forma protesta en contra de las críticas y comentarios que constantemente lanzan seguidores para ofenderlas. Sin embargo, a ellas parece no importarles este tipo de opiniones negativas.

Estas reconocidas celebridades coincidieron en tomarse fotos muy sensuales mostrando sus atributos y dejando claro que están cansadas de ser juzgadas por este tipo de publicaciones, con las que demuestran lo orgullosas que se sienten de su cuerpo.

La primera en calentar las redes fue Valentina Lizcano, a quien estamos acostumbrados a ver con diminutos atuendos que, sin duda, muestran su trabajado y ejercitado cuerpo fit.

“Hello, así me levanto yo con toda la actitud...Últimamente y por mi trabajo debo estar más pendiente de la farándula nacional e internacional y es ATERRADORRRR ver como le dan tanto palo a las mujeres, a las famosas, influenciadoras y en conclusión a cualquiera que muestre un poco de piel, que no tenga problema en aceptarse como es y que no tema compartirlo”, dice parte del mensaje con el que Lizcano acompañó su imagen.

La presentadora Cristina Hurtado no se quedó atrás y subió una sexy foto de espaldas, mostrando su tonificada cola, mientras disfruta de un hermoso atardecer.

“Aquí les dejo otro #tbt para los y las que sufren tanto. Mojigat@s”, dice la publicación.

Finalmente, otra que también se unió a la causa fue Elizabeth Loaiza, quien fue más osada y posó sin ropa interior de espaldas también mostrando su enorme cola.

“Si no sumas, no restes y no jodas...Es mi cuerpo y me encantaaaaa. Así vine al mundo: Sin prejuicios, sin tabúes, sin misterios”, mencionó la modelo en su polémica imagen.

Cabe recordar que estas 3 hermosas mujeres son madres reconocidas por su buen desempeño laboral y porque a pesar de su edad conservan una figura de infarto.



