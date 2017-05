Con 'Ya te olvidé', La Soukursal quiere seguir pegando fuerte

Con el sencillo denominado ‘Ya te olvidé’, los cartageneros que conforman la agrupación La Soukursal quieren seguir pisando fuerte en la industria musical.

Este cuarteto, que nació hace 3 años, es uno de los grupos que actualmente impone la mezcla de varios ritmos en sus canciones. El soukous, el soca, la cumbia, la champeta, entre otros, son algunos de los géneros que La Soukursal ha rescatado de las raíces afro y que hoy tienen a sus seguidores ‘tirando pase’.

“Somos una propuesta musical que busca rescatar las raíces afro. Estamos dispuestos a innovar, pero respetando los ritmos de nuestros ancestros y siempre llevándolos como bandera por el país y el mundo”, aseguró Marcos, vocalista.

Jairo, Everys, Leonardo y Marco son quienes integran la banda. Cada uno de ellos integraron otras agrupaciones pero su talento los llevó a conformar lo que hoy es uno de los grupos que todos los fines de semana mueve a cartageneros y turistas en un reconocido bar de la ciudad.

YA TE OLVIDÉ

Por estos días, la banda anda de lanzamiento con su nuevo sencillo ‘Ya te olvidé’, el cual ya está disponible en las diferentes plataformas digitales.

“Esta canción en una champeta, a la que le agregamos sonidos del clásico de la champeta criolla ‘El agite en La Quinta’. Habla de la situación que viven muchas parejas que cuando se dejan, una de ellas no lo quiere aceptar y aún busca a su ex, lo cela, lo acosa. Al ex le toca decirle déjame quieto”, explicó Jairo, guitarrista.

VIDEO OFICIAL

El video oficial fue grabado en Barranquilla, ciudad que aseguran los ha acogido bastante bien. La producción fue realizada por jóvenes de la Universidad del Norte, quienes necesitaban un proyecto y al ver el talento de La Soukursal, decidieron trabajar con ellos.

Por si no lo has visto, aquí te dejamos el videoclip.

¿DE DÓNDE VIENE EL NOMBRE LA SOUKURSAL?

“Tomamos el significado de la palabra sucursal, que es una oficina que se desprende de una principal. Queríamos ser aquella oficina o grupo que representara a la champeta dentro y fuera de Cartagena. Entonces como el género que principalmente hacemos es el soukous, añadimos elementos de ambas palabras. De ahí salió el nombre de la agrupación”, puntualizó Marcos, vocalista.

Si quieres saber más de esta agrupación, síguelos en sus redes sociales: en Instagram: @lasoukursal, en Facebook y en Youtube: La Soukursal.