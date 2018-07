Concurso Señorita Cartagena 2018: Angie Mujica, una mujer de luchas

Angie Mujica Ballesteros llegó a Cartagena hace 13 años a buscar un mejor porvenir. En esta ciudad se convirtió en una mujer luchadora, que no se cansa de vencer obstáculos para alcanzar sus sueños. Su mamá, Xiomara Ballesteros Pinzón, es su más grande motivación.

Participó en el Reinado de la Independencia en 2014, representando a Alcibia, y ahora se prepara para conquistar el título de Señorita Cartagena y participar en el Concurso Nacional de Belleza de este año.

Angie nació en Barrancabermeja, Santander, pero afirma que su corazón también le pertenece a La Heroica, el lugar que le ha dejado las enseñanzas más significativas de su vida.

¿Por qué se vinieron a Cartagena?

-Por una oportunidad de trabajo para mi mamá. Al principio, ella no estaba muy segura, pero se vino y un año después tuvo que traerme porque no soporté estar sin ella.

¿Cómo fueron los primeros años en esta ciudad?

-Yo era una niña que estaba empezando a ver las cosas diferentes y llegué acá y fue muy difícil. Mi mamá no estaba muy bien económicamente y me tocó lucharla con ella. Un día estábamos aquí, otro por allá; si había para una cosa no había para la otra, y eso me marcó mucho. Fueron tiempos difíciles, pero ya después a mi mamá le empezó a ir muy bien y fueron cambiando las cosas. Ella era asesora en un almacén de motos en Barranca pero acá puso un restaurante y yo la ayudaba. Ahí aprendí a cocinar y la ayudaba en todo.

¿Crees que por no haber nacido en Cartagena tengas cierta desventaja frente a las demás participantes?

-No, pienso no. Yo no nací en Cartagena, pero siento esta ciudad como mía, porque me acogió desde pequeña. Acá tengo todos mis amigos. No siento que sea una desventaja, pues pienso que una Señorita Cartagena debe ser un complemento de muchas cosas y sé que puedo representar muy bien a la mujer cartagenera.

¿Hasta dónde crees que puedes llegar?

-Estoy segura de que con mi carisma puedo llegar muy lejos. No hay imposibles. Quiero ser Señorita Cartagena y sé que puedo lograrlo. Parte de este sueño es por un mejor futuro para mi mamá, para que nunca le falte nada.

Si te pregunto por la persona más importante de tu vida… ¿esa sería tu mamá?

-Sin duda alguna. Mi mamá es una mujer luchadora, echada para adelante, que le ha tocado duro, que le tocó muy duro cuando llegamos a Cartagena, y no quiero que eso vuelva a pasar, quiero darle lo mejor de mí siempre, para que nunca le falte nada.

¿A qué personas le agradecerías el apoyo?

-A Dios, a mi mamá y a todas las personas que me acompañan, a mis asesores. Ellos han estado conmigo en las buenas y en las malas, pero principalmente hay que darle las gracias a Dios porque sin él nada es posible.

¿Qué te dejó el Reinado de la Independencia?

-Fue una experiencia enriquecedora, porque conocí personas que están dispuestas apoyarme en mi carrera. Fue una experiencia que llenó mi vida a nivel personal e intelectual. Lo volvería a hacer sin pensarlo dos veces, porque me abrió muchas puertas.

Sabemos que en un reinado se requiere mucha inversión… ¿quiénes te han apoyado?

-En el Reinado de la Independencia tuve el apoyo de mi comunidad. La gente de Alcibia me quiere muchísimo y nunca me dejó pasar trabajos. Hacían bazares, rifas, vendían sancochos y nunca me faltó nada. En este reinado ha sido un poco más difícil pero mis asesores, Rhony y Manuel, me han colaborado y por ellos es que hoy estoy acá. Ellos me han buscado la ropa, ellos me maquillan, me peinan, me consiguen las estéticas, gimnasio, todo, pero no es fácil porque a veces se necesitan cosas y nos toca salir corriendo para buscar lo que se necesita.

¿Qué haces en tu día a día para prepararte?

-Mis días son largos. Voy al gimnasio, a la estética, a clases de oratoria, clases de pasarela, voy a entrevistas, al odontólogo. Son días súper ajetreados. La gente dice que ser reina es fácil, pero no. Nada es fácil, todo es de esfuerzos. El corre corre es complicado, pero eso es lo que nos gusta y después que a uno le guste lo que hace, no importan los esfuerzos.