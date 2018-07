Concurso Señorita Cartagena 2018: Luisa Puente no teme arriesgarse

Luisa Fernanda Puente Escobar tiene 24 años. Es psicóloga de la Universidad Tecnológica de Bolívar y estudió inglés en Virginia, Estados Unidos. Se describe como una mujer apasionada, altruista y servicial, que ama la vida sin rutinas, que le encanta bailar y disfruta ayudar a su abuela Irma Flórez a preparar postres y tortas.

Ha trabajado en la Gobernación de Bolívar en campañas contra el trabajo infantil y el abuso sexual, y programas de prevención de embarazos en adolescentes en varios municipios del departamento. “Yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades y creo que si estuve en este proyecto fue para enamorarme más de mi carrera y para darme cuenta que la labor social es lo que me gusta”.

Es hija de Carlos Puente, administrador de empresas, y Jacqueline Escobar, médico. Tiene dos hermanos menores, Roberto e Isabel, con los que se divierte como una “chiquilla”.

“De mi papá heredé la parte más extrovertida y espontánea. De mi mamá, que es un poco más introvertida y racional, súper objetiva y muy inteligente, heredé la objetividad. Es una persona que admiro porque es supremamente luchadora y tiene 10 mil cosas buenas que amo, y si hay algo que quisiera heredarle es esa tranquilidad y esa confianza que tiene en sí misma”.

¿En qué momento decidiste participar en el concurso Señorita Cartagena?

-Desde chiquita siempre me llamaron la atención los reinados y me encantaba ir a ver los desfiles en el Centro de Convenciones. Era algo que veía de lejos y que no veía posible, pero cuando fui creciendo me pregunté: ¿por qué no?, y empezaron a pasar muchísimas cosas... Así que ahora decidí hacerlo para saber qué pasa y no quedarme el qué hubiese pasado. Los ‘hubiera’ solo existen para atormentarnos y decidí arriesgarme.

¿Qué o quién te motivó?

-Un grupo de personas muy grande vio muchas cosas en mí antes de que yo lo hiciera. Eso fue lo que me motivó y me incentivó a seguir. Muchas veces dije que no y pensaba que el servicio y el trabajo social lo podía hacer a través de otros medios sin tener que exponerme, porque no es fácil, pero sé que el aprendizaje que voy a obtener de esto es muy grande. Este es mi primer intento público en aspirar a un reinado, pero es algo en lo que vengo trabajando hace rato. El primer intento fue fallido porque creí que solo se necesitaba el dinero para hacerlo y me he dado cuenta que no es así. Mi corona más grande es la que he recibido hasta ahora: el apoyo que he recibido de personas que creen en mí. Esto es algo que yo no podía hacer antes porque necesitaba conocerme a mí misma.

¿Cómo reaccionó tu familia?

-Mi papá al principio estaba más reacio, pero ahora está feliz. Mi mamá siempre me motivó y, como es muy estricta, siempre está pendiente cuando me ve comiendo algo que no debo. Ahora creo que le ha dado más duro porque se ve esto encima y, como ella mantiene un perfil bajo, se siente expuesta. Está asustada, yo creo. Mis hermanos sí están metidos en la película.

¿De qué manera le puede aportar esto a tu carrera?

-Es una plataforma de influencias que me ayudaría a crear relaciones. Yo podría crecer hasta donde me lo propusiera, pero este trampolín me facilitaría muchas cosas en cuanto a lo que yo quiero ser. Y si me preguntas en qué me podría enfocar o qué le podría brindar a mi ciudad, sería trabajar por los jóvenes, inspirándolos y motivándolos en sus proyectos de vida.

¿Cuáles crees que son tus fortalezas y debilidades?

-Fortalezas… sin lugar a dudas mi carisma y la gracia que Dios ha depositado en mí. ¿Debilidades? No poder cumplir las expectativas de las personas que me rodean, porque es algo que en cierto punto afecta. Exponerme. Saber cómo manejar eso, siento que ha sido mi debilidad, pero sé que se convertirá en una fortaleza.