Concurso Señorita Cartagena 2018: Yaiselle Tous venció la timidez

A sus 21 años, Yaiselle Tous Tejada se muestra como una mujer centrada, determinada y segura de sí misma. Es psicóloga de la Universidad Tecnológica de Bolívar y modelo desde los 17 años. A este mundo llegó por ese empeño de su mamá en despojar de ella esa timidez que la acompañó desde niña.

Yaiselle era la más alta entre sus compañeros de colegio, incluso más que su mellizo, Nicolás, a quien tenía como referencia para preguntarle inocentemente a sus papás, Nicolás Tous y Fany Tejada, por qué era más grande que su hermano. No comprendía por qué la mayoría de las veces la dejaban de última por su estatura y eso parecía acomplejarla. Hoy, definitivamente, la historia es otra. Su carrera como modelo, sin imaginarlo, empezó a consolidarse hasta desfilar en la pasarela de Leonisa, en Colombiamoda 2015, donde se destacó al ser la única modelo costeña luego de un extenso casting nacional.

“En el colegio era muy tímida, muy cerrada, no tenía muchos amigos y por eso mi mamá me buscaba cursos y actividades extracurriculares, para que yo me relacionara mucho más… Mi idea inicial, más allá de aprender a modelar, era más que todo abrirme más y dejar la timidez, pero se dieron varias oportunidades y pude empezar mi carrera de modelaje y creo que con organización, disciplina y responsabilidad pude terminar la universidad porque siempre he sido muy juiciosa con mis estudios”.

Cuenta que, como muchas otras niñas, en algún momento dijo que quería ser reina pero con el tiempo se fue olvidando de ello. “Lo había dejado como una fantasía infantil y como un sueño de niña”, dice.

¿Y cómo revivió ese sueño de infancia?

-Estaba haciendo mis prácticas profesionales en una casa de justicia, donde pude conectarme mucho con los problemas de los cartageneros, y llegó mi primer caso. Tuve un encuentro con una niña, que tenía como 13 años, ella, al final del proceso fue y me dijo que estaba muy agradecida conmigo.

Eso me llenó muchísimo, pero me sorprendió que me dijera que yo le parecía como reina de belleza. Me preguntó si yo había sido reina de algo. Yo no entendía la conexión que tenía en ese momento con una reina de belleza, además porque no estaba arreglada como tal, en ese momento estaba vestida con ropa de trabajo de campo, porque me tocaba salir mucho a las calles, así que le pregunté que por qué me decía eso y me respondió que las reinas ayudaban a la gente y yo la había ayudado a ella. Eso fue lo que hizo que pusiera mi mirada nuevamente en los reinados. Investigué un poco más sobre el trabajo social que se hace y fui llenándome de ganas de hacer proyectos. Sentí que sería la oportunidad para darme a conocer y lograr que mis proyectos puedan conocerse más rápido.

¿Cómo ves la competencia?

-Todas son hermosas y creo que todas nos hemos venido preparando para esto, pero confío en que mi preparación y todo el esfuerzo que he hecho estos meses van a dar un resultado positivo. Yo soy muy optimista y si gano me sentiría muy feliz, pero si no llega a suceder sé que también esta experiencia será un aprendizaje. Para mí ya esto es ganancia, pase lo que pase, sea cual sea el resultado. Cualquiera de nosotras va a representar perfectamente a la mujer cartagenera, porque estamos llenas de cualidades.

¿Te veremos en los próximos eventos de moda?

-En estos momentos me he centrado mucho en el concurso y he dejado un poco de lado lo del modelaje. Se requiere disposición y de muchísimo tiempo para poder entrenar y prepararnos en todos los aspectos. Como sabemos, ya en los reinados no son ven la belleza física sino que van mucho más allá e intentan encontrar a una mujer que sea muy inteligente, muy capaz, y yo me he venido preparando arduamente para dar la talla en ese sentido.

Háblame un poco más de tu infancia, de tu familia...

-Mi infancia fue muy feliz. Tengo una familia muy numerosa. Aquí vivo con dos de mis hermanos pero somos cinco. Tengo dos hermanas mayores con las que tengo una muy buena relación. Además tengo muchísimos primos y hemos sido muy unidos. Siempre me he sentido acompañada, en parte, por haber nacido con un hermano mellizo. La vida me regaló ese mejor amigo. He tenido con quien hablar, con quien jugar, con quien compartir mi tiempo. He sido muy familiar.

¿Cómo es Yaiselle Tous?

-Soy una mujer de retos. Esto es un reto para mí. Yo he sido una persona muy determinada y disciplinada, y no solo con mis estudios, soy muy apasionada con todo lo que hago. Todo lo que me mueve lo hago con mucho amor, responsabilidad y compromiso.

MÁS SOBRE YAISELLE

Lugar de nacimiento: Cartagena.

Fecha de nacimiento: 22 de agosto de 1996.

Estudios secundarios: Corporación Educativa La Concepción.

Porfesión u coupación: Psicóloga de la Universidad Tecnológica de Bolívar.

Rasgos físicos: Ojos color avellana, cabello castaño claro, piel trigueña.

Estatura: 1,74 metros.

Pasatiempos: Leer y trotar.