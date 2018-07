Esta es la nueva presentadora de 'Yo me llamo'

Luego de que este fin de semana Jessica Cediel reveló que no estaría en esta versión de ‘Yo me llamo’, que arrancó con sus giras el pasado 30 de julio por varias ciudades del país, el Canal Caracol dio a conocer el nombre de la nueva presentadora del programa musical que busca el doble perfecto de los artistas. (Lea aquí: Jessica Cediel contó la verdadera razón por la que no estará en 'Yo me llamo')

Se trata de Melina Ramírez, recordada por su participación en el Desafío 2017 y por ser la novia de Mateo Carvajal, ganador ese mismo año. La hermosa caleña llega para recibir a los concursantes tras bambalinas y acompañar a Ernesto Calzadilla en la sexta temporada.

"Vamos a meterle mucho sabor, felicidad, alegría, espero que se conecten conmigo", afirmó la modelo a 'Show Caracol'.

Esta versión contará con la presencia de Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola, quienes serán nuevamente los encargados de escoger a los mejores imitadores.

Cabe recordar que Melina es una modelo, presentadora y exreina que además de posar para reconocidas marcas de ropa, presentar el Desafío también la vimos en 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas' y 'La Vuelta a Rusia en 80 Risas' junto a otras famosas como Laura Tobón, Jessica Cediel y Greeicy Rendón.