¡Confirmado! La Señorita Cesar es la nueva presentadora de RCN

Luego de la salida de Cristina Hurtado y Carolina Soto de Noticias RCN, han sido muchos los nombres que han sonado para reemplazar a estas dos hermosas presentadoras de la televisión colombiana. Sin embargo, la ganadora para ser la nueva cara del canal es Anabella Castro, quien representó al departamento del Cesar en la última edición del Concurso Nacional de Belleza, realizado en marzo en Cartagena. (Lea aquí: Esta exreina sería el reemplazo de Cristina Hurtado)

La noticia fue revelada por TVyNovelas quien también aseguró que Castro ya hacía parte del equipo del noticiero pero que ahora pasará a ocupar el puesto de Cristina Hurtado en las noticias del entretenimiento.

“Desde hace un tiempo, integra el equipo de periodistas del Canal RCN y ahora estará en las emisiones del noticiero para llevar a los hogares colombianos los detalles del mundo del entretenimiento”, anunció TVyNovelas.

Más de Anabella

Anabella fue una de las favoritas en el Concurso Nacional de Belleza, que aunque no ganó, con su belleza y actitud supo enamorar a los colombianos, quedándose con el título de Virreina Nacional.

Es estudiante de Comunicación Social de la Universidad de La Sabana, tiene buen manejo de cámaras. Luego de haber tenido un buen casting, fue quien se quedó con el puesto, por lo que pronto los televidentes podrán verla por el canal RCN.

Cabe recordar, que en días pasados la ‘Negra Candela’ habría revelado que la barranquillera Cindy Better, quien cubre la franja de fin de semana, era una de las candidatas a ocupar el puesto de Hurtado. Sin embargo, parece que esta no tuvo suerte y la ex señorita Cesar, Anabella Castro, fue quien ganó la competencia.