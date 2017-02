“Conmigo”, versión champetúa de Martina y El Rey de Rocha

La cantante de Carito, Córdoba, Martina “La Peligrosa”, está orgullosa de trabajar con Sobri Music y Chawala, productores musicales del Rey de Rocha. Ella cuenta que fue una buena experiencia y un sueño cumplido, asegura que es fanática y respetuosa de la champeta y todos sus exponentes cartageneros.

“Estoy en Cartagena presentando una nueva versión de esta canción, que era medio champetúa y ahora le metimos más champeta. Y lo hice con la gente que es”, dice Martina.

Háblanos de la versión original de “Conmigo”...

- Yo compuse esta canción. Cuando cumplí años hice un fandango en mi pueblo y fue todo el mundo, había un ambiente de felicidad que me hizo pensar en esta canción. Es la historia de las mujeres modernas que no esperamos que nos saquen a bailar sino que nosotras lo hacemos.

¿Cómo surgió la idea de hacer la versión en champeta?

- Sugirió gracias a Sony Music, mi disquera. Nos pusimos en contacto con ellos, vinimos mi esposo y yo y hubo muy buena química. El resultado fue increíble.

¿Cómo te sentiste trabajando con El Rey de Rocha?

-Súper bien, los respeto porque han trabajado fuerte en esto y ahora recogen sus frutos. Yo de loca me lancé a hacer este género a mi manera y dar con ellos que se la han jugado toda es un honor.

¿Ya se hizo el lanzamiento?

- Sí, El Rey lo lanzó en Sincelejo, pero lo estoy promocionando en Cartagena porque el “Chawa” me dijo: “champeta que no pasa por Cartagena, no es champeta”.

¿Cómo ha reaccionado tu público a esta propuesta?

- Todos van entendiendo poco a poco cómo es mi rollo con la música. A veces la gente tiende a encasillarlo a uno en un género, pero yo canto balada, pop, tropical, champeta. La música es libre. Me he encontrado en mi carrera con el vallenato, el porro, la champeta y el pop. De todo eso he aprendido y por qué no hacerlo dentro de lo que sé hacer. A la gente que le gusta mi parte coleta y champetúa le ha gustado

¿Han pensado en vídeo?

-¿Qué tal que lo hagamos en El Rey? Vamos a echarle cabeza. Mientas tanto veamos cómo reacciona la gente ante la canción.

¿Te le medirías a cantar con otro artista de champeta?

- Ese día llegó Young F y ya nos habíamos encontrado en varios eventos y me parecería bueno que hagamos algo con él o con Kevin Flórez. Yo encantada de compartir la música, ella está hecha para eso.

***

Ahora habla Sobri Music, Productor.



¿Cómo se sintieron Chawala y tú cuando supieron que Martina quería hacer una versión con ustedes?

-Fue un orgullo saber que hay otros artistas de otros géneros que se interesan en trabajar con nosotros. Estuvimos trabajando con ChocquibTawn en la versión “Cuando te veo”, estamos muy contentos de que cada día hacemos cosas nuevas y estamos preparados pa’ lo se que venga.



¿Cómo fue el lanzamiento de la canción?

- Lo hicimos en los toros de Sincelejo. Cuando llegamos a esos eventos tratamos de llevar canciones nuevas y el “Chawa” la puso y la gente la bailó, reaccionó como esperábamos, ese es un público exigente y la acogió bien.

*El sencillo “Conmigo” hace parte del álbum “Alma Mía”, primer trabajo de Martina, que será lanzado a mediados de 2017.