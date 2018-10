Conoce a ‘Dommy, el ángel de la salsa’

“Mi papá me da la oportunidad de presentarme con él y desde ahí me dijeron que tenía talento, y así es como empieza todo”.

Eso cuenta el cartagenero Domediz Mendoza Hurtado, de 26 años, o como es conocido en el mundo de la música, ‘Dommy, el ángel de la salsa’.

Desde pequeño

Dommy relata que desde niño se siente atraído por la música, por dice que a él eso le “viene en las venas”, ya que su padre también es cantante. “Siempre recibí el apoyo de mis padres, jamás dudaron en apoyarme”, afirma.

Comienza a montar canciones en Instagram, pero covers, nada propio de él, y así es como llega su música hasta diferentes partes del mundo.

“Mi música llegó hasta México y aún no me explico como el apoyo ha sido desde el primer momento y por eso estoy agradecido con todas las personas que me siguen y escuchan mis discos”, manifiesta Domediz.

En 2001, cuenta el artista, graba sus dos primera canciones ‘Un ángel’ y ‘De ti enamorado’, para probarse si esto de la música era lo suyo, y queda demostrado de que si lo es. Con solo unas semanas de ser publicadas, ya tenía más de 320 reproducciones.

Dos géneros

Empezó cantando salsa, pero nos cuenta que una vez se enfermó el cantante de un grupo de mariachi y dijeron los músicos: “Dommy tiene buena voz, vamos a ver si se sabe las canciones”, y sí que se las sabía todas.

Así que desde ese momento se siente atraído por la música de mariachi, tanto así que hoy en día tiene un grupo propio que lleva por nombre ‘Dommy y su mariachi’.

“Me encanta todo lo que sea música, puedo cantar cualquier género, pero el marichi me enamoró desde el primer momento que probé hacer este estilo de música, no me le cierro a nada”, cuenta Domediz.

‘Me pagas con traición’

Es lo nuevo de ‘Dommy’, que por estos días no visita para contarnos todo acerca de su sencillo. La canción trata de esa persona que le ha entregado todo tu amor y solo saben pagarle con traición.

El video es grabado en el restaurante Quebracho, en el Centro Histórico de Cartagena, y otras tomas son hechas en el complejo habitacional Barcelona de Indias, a un lado de la Vía del Mar. La dirección estuvo a cargo de Cristian Flórez.

Para conocer más sobre ‘el ángel de la salsa’ pueden encontrarlo en Instagram como @dommy_mh.