Conozca el listado de ganadores de los Globos de Oro 2018

La gala de la 75 edición de los Globos de Oro, los galardones que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), comenzó a las 8 p.m. en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

El comediante Seth Meyers es el maestro de ceremonias de una gala que ha estado precedida por una protesta en la alfombra roja contra el acoso sexual a las mujeres en Hollywood.

Meryl Streep, Hugh Jackman, Chris Hemsworth, Jessica Biel, Justin Timberlake, Catherine Zeta-Jones, Dakota Johnson, Emma Watson y los niños de la serie "Stranger Things" fueron algunos de los artistas que, inspirados por el movimiento "Me Too", desfilaron de negro para denunciar las agresiones sexuales en el mundo del espectáculo.

Estos son los ganadores de la noche:

Mejor actriz de serie limitada o película televisiva

Nicole Kidman

Mejor actor de reparto

Sam Rockwell

Mejor actriz de serie de comedia o musical

Rachel Brosnahan

Mejor actriz de serie dramática

Elisabeth Moss

Mejor actor de serie dramática

Sterling K. Brown

Mejor serie dramática

The Handmaid's Tale

Mejor actor de reparto en serie o miniserie o película televisiva

Alexander Skarsgård

Mejor banda sonora original

Alexandre Desplat- The shape of water

Mejor canción original

This is me

Mejor actor de comedia o musical

James Franco

Mejor actriz de reparto en serie o miniserie o película televisiva

Laura Dern

Mejor película animada

Coco

Mejor actriz de reparto en película

Allison Janney

Mejor guionista de película

Martin Mcdonagh

Mejor película extranjera

In the fade

Mejor actor en miniserie o película televisiva

Ewan Mcgregor

Mejor comedia de televisión

The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor actor de serie de televisión musical o comedia

Aziz Ansari

Mejor director de cine

Guillermo del Toro

Mejor miniserie o película televisiva

Big Little Lies

Mejor actriz en película musical o comedia

Saoirse Ronan

Mejor película de comedia

Lady Bird

Mejor actor en película dramática

Gary Oldman

Mejor actriz en película dramática

Frances Mcdormand

Mejor película dramática

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri