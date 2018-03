Conozca a la modelo que se habría robado el corazón de Sebastián Yatra

El cantante colombiano, Sebastián Yatra, no deja de ser tendencia en redes sociales y así lo demuestran sus canciones que con pocos días de ser lanzadas se convierten en éxitos. Sin embargo, esta vez lo que llamó la atención de sus fans no fueron sus sencillos sino unas fotos en su Instagram donde aparece con una hermosa rubia.

Un video y una foto junto a la mujer generaron dudas en redes, pues algunos aseguraron que ese es el nuevo amor del artista, mientras que otros coincidieron en que solo se trata de la promoción de una nueva canción.

Se trata de Celeste Bright, modelo estadounidense de sólo 24 años, que se rumora que sería la imagen oficial del próximo hit de Yatra el cual se llamaría ‘Por perro’, anuncio que dejó claro en una publicación en la que muestra un adelanto de lo que será este tema.

A pesar de que el colombiano no se ha pronunciado respecto a su estado sentimental, varios internautas mantienen la duda, pues en días pasados publicó la foto junto a la chica y después un clip que acompañó con el mensaje: “Te extraño.. eso me pasa por”. Otros fans afirman que hacen bonita pareja y por supuesto, las enamoradas de Sebastián expresan la envidia de no ser ellas las que estén a su lado.

Cabe recordar que el cantante no solo está cosechando éxitos con sus temas sino también siendo el jurado de La Voz Kids, pues es uno de los programas más vistos de la televisión colombiana. Además, dio de qué hablar por su beso con la youtuber Luisa Fernanda W, pero ninguno de los dos confirmaron tener una relación sentimental.

¿Cuál será el amor de Yatra? Amanecerá y veremos.

