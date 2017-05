Dayana Jaimes arremete contra Juliana Ortíz, esposa de Rolando Ochoa

El novelón tras la muerte de Martín Elías y la publicación del polémico álbum, ‘Sin Límites’ no para. Nuevamente Dayana Jaimes, viuda del cantante vallenato, vuelve a encender las redes sociales con una discusión con la esposa del acordeonero Rolando Ochoa, Juliana Ortíz. ¡Se estrena en junio! Esposa de Martín Elías le ganó pelea a la disquera

Todo inició en una publicación que hizo Dayana que decía: "No tengo nada que ver en decisión sobre lanzamiento de última producción de Martín Elías: Dice Rolando Ochoa.", lo que provocó que Juliana respondiera en defensa de su esposo.

“Bueno yo le quiero preguntar a la señora Dayana Jaimes qué es lo quiere de nosotros ya no le bastó con escribirme a mí y decirnos que nunca gusto de nosotros entonces por qué no se olvida que nosotros existimos, le agradezco”, comentó Juliana.

Dayana Jaimes no dudó en responder y dijo sarcásticamente: “Tú sabes que ya se lo dije, aplica la sabiduría”.

A lo que Juliana replicó: “Si claro eso lo sé a los dos días de morir Martín lo que no entiendo es que si ya lo dijiste ¿por qué sigues con la misma historia Dayana Jaimes? y agregó “como te dije hoy que me escribiste: ya olvídese de nosotros tu no existes para nosotros te pido que hagas lo mismo”.

Finalmente, la viuda de Martín contestó: “Porque tú vuelves con lo mismo, y lo mismo y ahora se cambiaron los papeles ahora eres tú la que no lo deja de mencionar si ya él es historia patria para ustedes, ya tienes una nueva agrupación ayuda a tu esposo como mujer sabia y esforzada que eres a cumplir su sueños y a seguir creciendo profesionalmente”.

La fuerte pelea, que se dio a través de Facebook dejó entrever que la relación entre estas dos familias no es buena. Fanáticos de Martín Elías comentan en redes que Dayana quiere robarse el protagonismo y está haciendo show por todo.

Cabe resaltar que al parecer los deseos de Dayana Jaimes de cumplir con la voluntad del fallecido artista de lanzar el álbum ‘Sin Límites’ el día de su cumpleaños, se hará realidad. Fuentes cercanas revelaron que esta ganó el pleito legal por lo que los seguidores tendrán que esperar unos días más para escuchar lo nuevo del ‘Terremoto del vallenato’.

Eluniversal.com.co se comunicó con Juliana Ortíz y esta nos contó que luego de la discusión no ha tratado más con Dayana.