¡Continúa la polémica! La indirecta de Fredy Guarín a Sara Uribe

La polémica del romance entre el futbolista Fredy Guarín y la modelo Sara Uribe no acaba. Luego de que Sara publicara un mensaje en su Instagram en donde se expresa acerca de sus decepciones amorosas, que no menciona nombres pero todos sacan conclusiones especulando que podría ser un mensaje para Guarín con quien estuvo a finales del año pasado, ahora él publicó un mensaje que se cree que es en respuesta a las declaraciones de ella.

El futbolista compartió en su cuenta de Instagram una foto en compañía de su esposa Andreina Fiallo, donde se lee:

"Es a la única a la cual le debo corresponder como hombre.. hay un pasado del que se aprendió un presente de reconstrucción y un futuro de felicidad y amor.. declaró en el nombre De Dios mis sentimientos.. te amo dama amor de mi vida.. amor verdadero".

Las declaraciones de Sara

A través de Facebook Sara aclaró que a pesar de que trabajó en lo que ama y tiene a su familia con vida, no fue un año sencillo, luego de que se acabara el programa del que hacía parte y por supuesto por los escándalos amorosos en los que estuvo involucrada. Lea aquí: Sara Uribe rompió el silencio y habló sobre su relación con Freddy Guarín

“Tuve una relación con una persona que marcó mi vida por siempre, fueron 4 años de aprendizaje de crecimiento de vivencias que nunca se borrarán, con problemas como todas las relaciones. Terminábamos, volvíamos, nos amábamos, nos odiábamos pero lo superábamos hasta que un día se quebrantó tanto que después de intentarlo varias veces decidí no continuar. Y es acá cuando permito que entrara a mi vida una persona que me sacó sonrisas pero la verdad fueron más lagrimas. Este caballero me denigró como mujer y acabó con mi imagen dejándome por el suelo y en burla de un país”, reveló la presentadora.

¿Cómo terminaron la relación?

La Red de Caracol fue el medio de comunicación que informó que el idilio de amor se terminó y Fredy fue quien le dio fin. Lea aquí: Se acabó el romance entre Sara Uribe y Fredy Guarín

Según el programa, el jugador reveló que si habían tenido una relación, pero se acabó por sus hijos ya que les estaban haciendo matoneo por su nueva novia y tocó llevarlos a charlas con psicologos.