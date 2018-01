Continuidad de RCN en Colombia: ¿en riesgo por bajo rating?

Con el inicio de un nuevo año, también arrancaron los estrenos en los canales colombianos que esperan marcar altos porcentajes de rating y ocupar las primeras posiciones de audiencia. Sin embargo, para RCN el intento ha sido fallido, pues aunque trae varias producciones nuevas, no ha logrado sobrepasar a su competencia, el Canal Caracol.

Este lunes, RCN estrenó 'Garzón vive', la serie inspirada en la vida de Jaime Garzón, y ‘Paraíso Travel’, producciones que compiten con ‘Tarde lo conocí’ y ‘Sin tetas sí hay paraíso’ de Caracol, pero, al parecer el público sigue pegado a la historia de Patricia Teherán y han dejado a un lado la del periodista y comediante.

Según Rating Colombia, este martes ‘Garzón’ obtuvo 6.1 mientras que ‘Tarde lo conocí’ 14.4, y ni hablar de ‘Paraíso Travel’ que aparece en la última posición con 3.6, quedando por debajo de ‘Sin tetas sí hay paraíso’, lo que demuestra que los colombianos siguen prefiriendo las producciones de Caracol que desde el 2017 ha venido rankeando en audiencia.

Es importante anotar que durante su estreno, Garzón recibió muchas críticas y pocos comentarios positivos en redes. Algunos aseguraron que no estaban de acuerdo con la serie, pues no relataba la verdadera historia del comediante y otros, por su parte, manifestaron su satisfacción con la novela. (Opiniones divididas tras primer capítulo de 'Garzón vive')

¿El fin de RCN?

Por otro lado, este martes la W reveló la dura crisis por la que podría estar pasando RCN, debido a sus bajos ratings.

“Ha cambiado todo, han botado todos los cartuchos, el mago puede plantear una idea y es decir: ‘oigame, señores, es posible que Colombia no dé para dos canales, es posible que Colombia no tenga para eso con unas plataformas tan poderosas como las que hay. El Canal Uno no funciona, el Canal RCN no funciona, hay que aterrizar en una realidad: que con el cable, el computador y los teléfonos, Colombia se quedó para un solo canal", dijo Julio Sánchez Cristo.

Además, comentó que es tan mala la situación que el presidente estaría pensando en no renovar la licencia del canal, que se vence este año y cuesta 250 mil millones de pesos.

Hasta el momento RCN no ha confirmado oficialmente esta decisión. Sin embargo, se espera que tomen medidas para mejorar, pues no se explican por qué a pesar de sacar buenos productos, siguen teniendo un bajo rendimiento en rating.