Corona de Mr Black: La gran protagonista de las redes sociales

El Centro Histórico de Cartagena se paralizó en la noche de este sábado con la lujosa boda entre Mr Black y Yuranis León, quienes luego de tener a sus seguidores a la expectativa durante varios meses, por fin dieron el sí en la iglesia Santo Domingo. Sin embargo, ellos no fueron los únicos protagonistas de la velada sino también la corona que hacía parte del outfit del ‘Presidente de la champeta’. (Lea aquí: Mr Black y Yuranis se juraron amor eterno)

Usuarios inundaron las redes de comentarios relacionados con este elemento que marcó el ostentoso matrimonio, pues la mayoría coincidieron en que no era necesario utilizarlo y que el cantante se veía “corroncho” y “ridículo”, pero no todo fue crítica también hubo algunos que defendieron el atuendo del artista cartagenero destacando su estilo único, el cual siempre marca la diferencia y por supuesto, esta no iba a ser la excepción.

Otra que fue criticada fue Diva Jessurum, quien con un profundo escote llamó la atención de los seguidores, que manifestaron que esta debería usar ropa más acorde a su edad y no querer ser tan “mostrona”.

Definitivamente con o sin corona, la unión entre Mr Back y Yuranis se convirtió en tendencia en redes sociales donde fue catalogada como ‘La boda del año’.

El cantante recibió a su amor en el altar cantándole la canción ‘El Matrimonio’.

Cabe recordar que la fiesta, que se realizó en el Teatro Adolfo Mejía, contó con la presencia de varias personalidades de la farándula entre los que destacamos a Poncho Zuleta, Diva Jesurrum (padrinos), Twister ‘el rey’, Kevin Flórez, Daniela Donado, Danny Daniel, entre otros.

Aquí te dejamos algunas opiniones de internautas que no pasaron por desapercibida la corona del intérprete del 'Serrucho' y otros éxitos de la champeta.

Nojodá, será que el Míster Black todavía anda con la corona esa amanecido? — Arielito (@Arieell730) 25 de marzo de 2018

Más ordinario que míster Black — Elías Guardo (@ELIASGUARDO) 25 de marzo de 2018

yo cuando me dicen que vea las historias de instagram de mr black y lo veo con esa corona jajaja @JOSEMANUELTM_ pic.twitter.com/e0jd1JsSj7 — Nicolas Jimenez (@elpsicopatadice) 25 de marzo de 2018

¡ATENCIÓN!Si no compartes a este Mr. Black casándose con corona e’ lata, Frac blanco, botón dorado... En menos de 10 SEGUNDOS... la maldición del “que hp tan corroncho” te perseguirá por los prox 7 AÑOS pic.twitter.com/X2XpUk7oEr — alepaehuevo (@alepaehuevo) 25 de marzo de 2018

Eche pero si Mister black es feliz así todo corronchito,mk déjelo ser feliz que daño le está haciendo sufren por unas vainas — Marcela Patricia (@MarcePVillalba) 25 de marzo de 2018

Una publicación compartida de @divajessurum❤️ (@divajessurum) el Mar 24, 2018 at 7:25 PDT

Una publicación compartida de 15 Minutos (@15minutosco) el Mar 24, 2018 at 7:19 PDT

Lo siento hija, pero no te niego que estos últimos 30 minutos los perdí buscando fotos o vídeos que me certifiquen que Mister Black no se quitó la corona. — Arielito (@Arieell730) 25 de marzo de 2018