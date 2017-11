Corte ratificó condena contra el cantante Alberto Stylee

La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia condenatoria de 12 años de prisión contra Carlos Alberto Pizarro, conocido bajo el nombre artístico de Alberto Stylee, por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

Héctor Pinzón Gómez, abogado del cantante de reguetón, lamentó la decisión y dijo que los tomó por sorpresa a él y a su cliente. “Estamos demasiado extrañados por la decisión porque las pruebas daban para que lo absolvieran. Por eso no vamos a cesar y vamos a seguir con dos figuras legales que todavía nos quedan”, dijo.

Pinzón anunció que este martes enviará a Stylee un poder. “Con eso voy a interponer una tutela por vía de hecho por error grave de la Corte. Eso implica que la tienen que revisar la Sala Civil y la Sala Laboral del Consejo Superior de la Judicatura, y si no, la Corte Constitucional. Y si eso no funciona, acudiremos a la Corte Internacional de Derechos que tiene sede en Washington”, dijo.

Mientras eso sucedía, desde el exterior el cantante publicó una fotografía acompañada de una reflexión: “A veces la situaciones de la vida ponen tu vida en juego, pero cuando pones a Dios adelante de todo no hay por que temer! El que no tiene hecha no tiene sospecha y confío en Dios que todo saldrá bien” (sic).

Luego publicó otra foto desde un estudio de grabación acompañado de otros cantantes y productores de música urbana.

Pinzón aseguró que su cliente está muy afectado. “Si me dio duro a mi como abogado, imagínese lo que pudo sentir él que es inocente”, dijo.

¿Qué pasó?

El 26 de febrero de 2012 en una fiesta de cumpleaños que se realizaba en una finca ubicada en Copacabana, al norte de Medellín, Edwin Alfredo Henao Moná recibió dos disparos: uno en la cabeza y otro en el abdomen.

Según indicó la Fiscalía, luego de versión dada por la víctima, el responsable habría sido el reguetonero Alberto Stylee, que habría atacado a Henao por celos, luego de que este al parecer sostuviera una conversación con una mujer que acompañaba al cantante.

Edwin Alfredo relató a la Fiscalía que el primer disparo que recibió fue en el abdomen y que al salir huyendo del lugar, el sujeto lo persiguió y le disparó de nuevo a la cabeza. La madre de Henao incluso afirmó que su hijo se salvó de morir en el lugar, porque se tapó del disparo con su brazo derecho y la bala solo lo rozó.

“El disparo le fractura el antebrazo y le roza el cráneo”, dice el abogado de la Familia de Edwin. El muchacho fue trasladado con sus dos heridas en estómago y cabeza, por dos de sus amigos hasta un hospital en Copacabana y luego remitido a Medellín por la gravedad de sus lesiones.

Por más de un mes Edwin estuvo en coma y por dos años sometido a toda clase de cirugías y procedimientos por infecciones que le daban, hasta su fallecimiento el 27 de mayo de 2014.

Héctor Pinzón sostiene que Edwin le dijo a la Fiscalía que quien le había disparado estaba vestido de camiseta blanca y que el cantante llevaba buzo negro y gorra blanca. “Además la Corte misma reconoció que Edwin no conocía a Alberto, porque no le gusta el reguetón. Y que en la fiesta se lo iban a presentar y a él no le interesó. Entonces si no sabe quién era Alberto, ¿cómo lo iba a reconocer?”, agrega el abogado.

Según el abogado del reguetonero, a la Fiscalía le competía investigar quién era el de camisa blanca, que según Pinzón Gómez fue quien le disparó y que estaba también en el escenario.

Stylee fue capturado por el caso en junio de 2013, cuando salía de una vivienda en la Loma de los Bernal. Pasó cuatro meses en la cárcel de Bellavista, hasta que salió absuelto en primera instancia por el juez primero penal del circuito de Bello.

Al salir, volvió a la música e incluso compuso una canción Bella Bella, con la que asegura que fabricaron un caso en su contra.

En 2016 la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín revocó la absolución y lo condenó a 12 años de cárcel. Para ese entonces el reguetonero de origen puertorriqueño ya había abandonado el país.

La defensa de la familia de Edwin Henao manifestó su intención de pedir circular roja de Interpol para capturar a Stylee. El abogado del cantante confía en que eso no ocurra hasta que no se resuelva la tutela que interpondrá.

Paradójicamente Stylee estrenó en marzo de este año una canción llamada Circular Roja Coming Soon, que dice: “un título nuevo, comienzo en mi vida, me quieren ver preso, ya no veo salida, qué es lo que pasa, dime si te gusto, mi mami que sufre, mi esposa que llora, dime que no ahora.