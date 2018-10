Crece preocupación por grave estado de salud del cantante José José

Los rumores de que José José vive una especie de secuestro por parte de su hija menor, Sarita, han estado presentes desde la llegada del 'Príncipe de la Canción' a Miami. Este posible encierro involuntario se hace más fuerte luego de que Carmelita Galaviz, comadre y amiga del cantante por 32 años, fuera a visitarlo a su casa tras una invitación expresa del propio intérprete de “El triste”, y se le negara cualquier acercamiento al lugar donde habita.

“Soy su comadre, vengo de Monterrey, México, exclusivamente a ver a mi compadre”, explicó Galaviz al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca).

“Hace 20 días tuve una llamada de él, fue la última. Estoy con ese pendiente. Quiero saber qué misterio esconde Sarita. Quiero saber por qué está ella ocultando a mi compadre. Soy la persona que siempre ha estado con él, por eso vengo hasta aquí para ver la situación de mi compadre, pero me lo está negando”.

De acuerdo con la amiga, el yerno de José José, de nombre Jimmy, le dijo que el intérprete no está viviendo en esa casa de Homested, Florida. La mujer explicó que en los hospitales la habían referido a ese domicilio, sin embargo, el esposo de Sarita la amenazó para que se retirara del inmueble.

“Mi compadre me dijo que iba a estar aquí. Fui a buscarlo a los hospitales y no se encuentra. Los hospitales me facilitaron la dirección para que llegara aquí”, agregó. “Él me dijo que viniera a verlo y que él me iba a ver”.

Galaviz advirtió que viajó al enterarse de que el cantante está nuevamente enfermo.

“Sabes que te queremos mucho”, le envió como mensaje a José José. “Estoy aquí en las buenas y en las malas para ti compadre”.

Anterior Ocho de cada diez personas en Latinoamérica no saben manejar sus emociones