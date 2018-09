Critican la nueva canción de Marc Anthony con Will Smith y Bad Bunny

El reconocido actor Will Smith continúa celebrando su cumpleaños y entre los regalos recibidos está el estreno de su nueva colaboración al lado de Marc Anthony y Bad Bunny.

El trío de cantantes anunció el lanzamiento de ‘Está Rico’, el nuevo tema con el que pretenden hacer historia. Por su parte, el cantante puertorriqueño expresó, a través del vídeo, su emoción al colaborar con el actor.

A tan sólo horas del estreno, el vídeo ya casi llega a las 800 mil vistas, pero las críticas no se han hecho esperar y los seguidores de Marc Anthony han reprobado la canción, comentando que la fanaticada esperaba mucho más de este trío. “Lo siento, eres mi ídolo! Pero este no me gustó para nada, no tiene una pizca de tu música, no son tus letras, esas que llegan al alma, es todo lo contrario”, escribió una seguidora.

Otra aseguró que “esa canción no tiene ni pies ni cabeza”.

Mientras tanto, otro se pregunta qué género es la canción: “¿Qué están haciendo? Un trap? Una salsa? Una película?”.