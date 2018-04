Daniela Durán, nueva cara del Canal Capital

Desde muy pequeña, Daniella Durán ha sido amante de los deportes, por eso su sueño era convertirse en periodista deportiva, a sus 27 años se le cumplió el sueño.

Tras varios años trabajando en el exterior, el pasado 8 de marzo la cartagenera Daniella Durán volvió a Colombia para formar parte del programa deportivo ‘Contragolpe’ del Canal Capital, donde hizo su debut y además fue escogida como la nueva cara de los fines de semana en la sección deportiva del noticiero, que se transmite en el canal capitalino.

El sueño

“Yo venía con este sueño de ser periodista deportiva”, refiere Daniella, quien estudió diseño de interiores, profesión a la que se dedicó por poco tiempo, pero que le trazó un camino de oportunidades que le permitieron trabajar en programas de televisión y radio en los Estados Unidos, impulsándola a seguir luchando por su sueño.

“Tuve la fortuna de conocer a Ricado Orrego y César Augusto Londoño, quienes al ver mi talento empezaron a impulsarme y me presionaron para que me lanzara y ahí fue cuando llegó la oportunidad de irme a Estados unidos y arrancar con este sueño”, afirma Daniella, que a su paso por el país norteamericano pudo ser parte de la transmisión de eventos deportivos como el ‘Florida Cup’, ‘24 horas de Daytona’ y entrevistar personalidades como Fernando Alonso.

A pocos días de cumplir un mes en el Canal Capital, la cartagenera asegura sentirse dichosa de poder construir su carrera en nuestro país pues era lo que más anhelaba.

“Realmente es un cambio muy grande, una oportunidad que me dio Yesid Lancheros, director del Canal Capital, pues aunque yo venía con un poco de experiencia, sigo siendo novata en este mundo. Volver a mi país y hacer lo que realmente me gusta, me impulsa adelante y seguir creciendo”, concluye.