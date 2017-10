¿Daniela y James volvieron? Esta foto originó los rumores

No cabe duda de que el divorcio de James y Daniela ha sido uno de los que más ha generado controversia en el mundo de la farándula, por lo que cualquier publicación de ellos se vuelve en pocos minutos tendencia en internet.

Esta vez, una foto compartida en Instagram por Daniela Ospina fue la encargada de generar polémica.

La ex de James Rodríguez publicó una imagen donde aparece haciéndose una selfie, pero lo curioso para sus seguidores fue el anillo, que llamó la atención porque se parece a la de matrimonio, por lo que aseguraron que la modelo aún sigue su relación con el jugador colombiano.

Entre los comentarios, algunos internautas aprovecharon para preguntarle a Daniela si había vuelto con James, pero esta no ha respondido. "Sigues casada con @jamesrodriguez10 pillada. No importa me alegra mucho son una pareja bonita".

Mientras que otros afirmaron que “es una argolla del común, que nada tiene que ver con él”.

Finalmente, usuarios más osados hicieron comentarios sobre la modelo rusa Helga Lovekaty con la que relacionan al futbolista.

“Helga, hermosa, llega pronto a Múnich a que James te despeluque porque ‘Dani’ está que vuelve”, dice uno de los comentarios.

La publicación, que ya cuenta con más de 80 mil ‘Me gusta’ y opiniones de todo tipo, fue acompañada por un emotivo mensaje.

“Está claro, lo esencial es invisible a los ojos. Pero, sin lugar a dudas, las fotografías nos ayudan a retener instantes, a capturar recuerdos, a prolongar sonrisas, a tener un recuerdo para siempre como regalo. ¡Buen lunes festivo para todos!”, fueron las palabras de Ospina en su Instagram.

Hasta el momento Daniela no se ha pronunciado al respecto.