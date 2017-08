Danny Daniel, "discriminado por ser colombiano"

Uno de los talentos locales que ha tenido mayor acogida a nivel internacional y en especial en México, país que lo ha adoptado como a un hijo, ha sido el salsero Danny Daniel. Constantemente viaja al territorio mexicano para deleitar a su público con su impecable voz. Incluso, Danny fue uno de los artistas que se presentó durante la celebración del 20 de julio en dicho país.

Durante este puente festivo, el cartagenero viajó al país azteca a un show, pero a su regreso, este miércoles, vivió un incidente que lo dejó disgustado y que no pudo ocultar ante sus más de 120 mil seguidores en redes sociales.

En un aeropuerto

Después de poner a bailar y a cantar al público “manito”, Danny se dispuso a viajar de regreso a su querida Cartagena, sin embargo, su partida del país mexicano se tornó negativa a su paso por el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, donde, según contó el mismo artista, fue víctima de discriminación por parte de la Policía Federal.

“Mi gente, estamos aquí, esperando el vuelo en la puerta 30, un poco molesto porque los federales son un poco abusadores porque están discriminándolo a uno por ser colombiano”, comentó Danny.

¿Qué pasó?

El salsero narró lo sucedido con las autoridades e incluso reconoce que hubo un cruce de palabras. “Entonces no puedo soplarme la nariz porque enseguida dicen que: ‘perico colombiano’, o sea, siempre es un abuso y no me parece. Colombia vivió una historia que gracias a Dios ya superamos. Colombia es uno de los países más ricos en música”, enfatizó el artista, quien además confiesa que esto mismo le dijo a los federales.

Nueva producción

Danny nos contó que ya está próximo a salir su tercera producción musical la cual lleva por nombre ‘Una década’, esta estará disponible a finales de este mes. El próximo sencillo que lanzará el cartagenero lleva por nombre ‘Recuerda’.