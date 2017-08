Danny Moreno, Kanner en 'Los Morales', habla sobre su experiencia como actor

El samario, de 20 años, vive un gran momento, gracias al tierno y querido personaje que representa en la novela Los Morales del canal Caracol. “Hago el papel de Kanner, uno de los hijos de Miguel Morales. Llegué a la actuación de manera repentina. Una hermana me habló de un casting para una novela y me presenté, me pidieron que cantara una canción y casualmente elegí una de Kaleth porque es uno de mis artistas favoritos, creo que por eso me escogieron y por mi tono de voz que se parece al de él. Nunca he estudiado artes escénicas”, comenta el chico, que tiene 5 años viviendo en Bogotá.

¡Toca la acordeón!

Como acordeonista ha ganado de todo. Fue Rey Infantil y Juvenil en grandes festivales vallenatos, el último premio lo obtuvo el año pasado, pero hace dos años decide cantar.

Danny también compone y por estos días promociona su primer sencillo llamado ‘Ladrón Malvado’. “Es un tema muy atractivo. Tiene su esencia vallenata, pero le agrego otros ritmos. Soy amante del rap, música tropical y pop, todo eso se refleja en la canción”, explica.

Para este joven artista, el vallenato está en un proceso de evolución. “Estamos probando con otros sonidos para hacer algo mas llamativo para los jóvenes. Me salgo de lo establecido y hago una pequeña revolución vallenata. El video de la canción es diferente a todos los que hacen en vallenato, yo tomé algo del estilo de Michael Jackson, así que el clip es una película con policías y todo”, relata el samario, que quiere estudiar actuación.

¡Con fama!

El chico dice que gracias a la novela ha conseguido nuevos seguidores y se impulsa con fuerza su carrera musical. “Me piden autógrafos, me dicen que hago un buen papel y ya tengo propuestas para nuevas novelas, siento que esta oportunidad en Los Morales es ideal para darme a conocer como cantante, que es lo que más me gusta”, relata.

El tema ya está en todas las plataformas musicales y, según Danny, es un boom en varias ciudades de la Región Caribe. “Estamos promocionando el tema por todas partes, queremos que nos escuchen y apoyen”, comenta.

¡Sigue sus pasos!

En Instagram puedes encontrarlo como @dannymorenovega, en Facebook y Youtube está como Danny Moreno y La 13.