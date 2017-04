David Schwimmer actúa en nueva campaña contra acoso sexual

Un fotógrafo lascivo, un médico sobón, un político seductor: el acoso sexual ocurre todos los días y es hora de elevar la conversación, dice el actor David Schwimmer.

Schwimmer, Cynthia Nixon, Bobby Cannavale, Emmy Rossum y Noah Emmerich, entre otros, aparecen en una serie de cortometrajes lanzados esta semana como parte de la campaña "That's Harassment" ("Eso es acoso"). Cada uno ofrece una mirada perturbadora de cómo los abusadores asumen el control, sean camareros, colegas o jefes, y cómo ese abuso puede ocurrir a plena vista de otros.

Una de las películas muestra a un fotógrafo de modas abusando verbalmente de una joven modelo en una sesión de fotos, pidiéndole que se toque a sí misma bajo los jeans mientras otros miran. Otra muestra a un doctor acariciándole los pechos de una paciente débil y enferma que se queja de dolor de cabeza, supuestamente para demostrarle cómo se hace el autoexamen de mamas.

En un tercer corto un barman simula hacerle una advertencia amistosa a una nueva empleada sobre colegas abusivos, agarrándole las nalgas. En otro, un actor de TV le dice a una asistente de vestuario en el estudio "Mira quién vino a saludar", mientras se expone desnudo durante un cambio de ropa.

Algunos de los escenarios, presentados desde la perspectiva de una persona que pasa desapercibida, se basan en hechos reales. Cada corto, disponible en la página de Facebook del proyecto, dura entre tres y cinco minutos. Todos fueron dirigidos por Sigal Avin, que primero lanzó la iniciativa en Israel en diciembre.

La meta, dijeron Schwimmer y Avin en una entrevista conjunta el martes, es que "la gente se exprese contra el acoso sexual, sin importar si ellos mismos han sido abusados. ... Nuestra esperanza es que hombres y mujeres vean esto y que le hemos puesto un rostro a lo que es el acoso sexual".

La campaña, que coincide con el Mes Nacional de Concientización sobre el Abuso Sexual, llega en momentos en que anunciantes desertaron el programa de Bill O'Reilly en el canal Fox News por alegaciones de acoso. También le sigue a una polémica elección presidencial, que incluyó un video del presidente Donald Trump hablando de agarrar a las mujeres por los genitales.

"Mucha gente eligió al presidente pese a eso", dijo Schwimmer. "No creo que la mayoría de la gente se haya emocionado de que (Trump) se estaba jactando de cometer abuso sexual. Creo que fue una falla pero la pasaron por alto. En lo personal, esto no es algo que yo pueda realmente aprobar en términos del carácter de un líder que me gustaría. Me ha resultado difícil explicárselo a mi hija".

Schwimmer, quien interpretó al torpe Ross en la popular serie de comedia "Friends", dijo que el acoso sexual ha afectado a su propia familia, incluyendo a su madre. Avin dijo que ella también había sufrido de acoso.

"Escribí el primer guion sobre algo que me pasó a mí hace unos 18 años que ni siquiera me di cuenta que era acoso sexual", dijo. "Me preguntaba qué significaba siquiera acoso sexual".

Lo más perturbador de los cortometrajes es cómo muestran interacciones mundanas pasar suavemente al acoso. Avin quiso enfocarse en las áreas grises con la esperanza de darles a las víctimas la valentía para pronunciarse "cuando se den cuenta de que, oh, eso es".

El filme sobre el fotógrafo y la modelo transcurre en una sala llena de gente.

"Muestra la naturaleza cómplice de todos los testigos", dijo Schwimmer, "la cultura de acoso sexual que seguimos permitiendo".