Dayana Jaimes contra Nicky Jam: otra noticia falsa que se hace viral en redes

Si bien es cierto, Dayana Jaimes, viuda del cantante fallecido Martín Elías, se ha robado el show en las redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas circuló en las redes una noticia sobre una presunta prohibición que esta le hizo a su esposo.

De acuerdo a la información, Dayana le prohibió rotundamente a Martín grabar una nueva versión urbana de la famosa canción '10 razones para amarte' con el reggaetonero Nicky Jam.

‘Porqueajá’, portal web encargado de difundir la falsa noticia en redes, no es la primera vez que crea este tipo de contenidos. Hace unos días la página se vio involucrada en una polémica al afirmar que Amparo Grisales ha tenido 169 parejas, lo cual resultó siendo falso.

Jamás he dicho semejante absurdo!

No he visto jamás esa entrevista en @TVynovelas!

Creo que acudiré a las autoridades por difamación!

https://t.co/zsXCeKnlgU

— Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) 18 de mayo de 2017