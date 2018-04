Dayana Jaimes negó haber entregado los derechos para novela de Martín Elías

Luego de que hace algunos días 'La Negra Candela' anunciara la realización de la novela de Martín Elías por el Canal Caracol, ahora la misma Dayana Jaimes, esposa del fallecido artista, confirmó a través de un comunicado por su cuenta de Instagram que no ha entregado a nadie los derechos para producir la bionovela.

"No fue para R.C.N. T.V., finalmente se quedó con los derechos para producir la bionovela sobre la vida del 'Gran Martín Elías', el Canal Caracol, cuya negociación cerró con Dayana Jaimes, la viuda del cantante, y naturalmente, Rafael Santos, su hermano mayor", dijo en su blog la periodista de chismes.

Esta información generó revuelo en redes y dudas entre los seguidores, por lo que Jaimes aclaró todo y manifestó oficialmente que la novela no se realizará.

“Quiero manifestar a todas las personas que lo siguieron en su carrera musical y a quienes como yo no hemos superado su desaparición que esto es absolutamente falso, malintencionado y perverso. No he cedido a nadie (canal, productora o tercero) derecho alguno para hacer una obra de televisión basada en la vida de mi esposo y mucho menos imponiendo condiciones o situaciones que puedan afectar su memoria eterna o a quienes hicieron parte de su vida”, aseguró la popular ‘Mona linda’.

Agregó que “si bien cree que la vida de su fallecido esposo debe ser contada, siente que en caso de que se hiciera esta historia debe ser narrada “de manera íntegra, honesta y con el reflejo del hombre que fue”.

Ante esto, los usuarios en redes expresaron su apoyo hacia la viuda y lanzaron comentarios de todo tipo relacionados con la supuesta producción.

“Defiende tus derechos eres una guerrera y fue tu esposo la bendición que Dios te dio muchas bendiciones”, “Para qué llevar la vida de un artista a la tv que el pueblo lo recuerde cómo era él, los homenajes hay que hacerlos cuando la persona está viva después para que”, “Eres una gran mujer guerrera y sobre todo una gran dama así se habla muchas bendiciones”, fueron algunos de los mensajes de seguidores.

Cabe recordar que el pasado 14 de abril se realizó un homenaje en Valledupar en honor a Martín Elías, quien falleció en un accidente de tránsito en carreteras de Sucre.

Aquí el comunicado completo.