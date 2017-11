Dayana Jaimes reacciona tras declaraciones de extrabajador de Martín Elías

¡Dayana Jaimes se cansó! La viuda del cantante de vallenato Martín Elías Díaz, utilizó una vez más sus redes sociales para dar su versión acerca del más reciente escándalo en el que se vio involucrada: una discusión pública con uno de los extrabajadores del fallecido artista, en plena calle de Valledupar.

El hecho quedó registrado en un video, pero esta semana nuevamente volvió a ser tema de conversación después de que Pedro Julio Daza, quien trabajó con su exesposo, decidiera hablar ante el programa La Red, expresándose contra Dayana.

¿Qué dijo Daza?

“Estamos en la sastrería, aquí en Valledupar, donde yo ingreso primero. Me volteo y me doy cuenta en la pantalla que la señora se viene bajando y entra a la sastrería. Paso y ni siquiera la miro. Mi esposa y yo salimos. Cuando salimos, ella en la puerta, medio la cierra, y le dice a mi esposa: “guajira, bruja, hp, ojalá se te muera tu hija”, narró el hombre al reconocido programa de chismes. Al escuchar esas palabras, Pedro Julio Daza decidió devolverse para encarar a Dayana, sin embargo, ella llamó a un hombre que entró con un arma porque, supuestamente, Pedro Julio y su esposa tenían intenciones de matarla en ese momento. El sujeto comentó al final de sus declaraciones que teme por su vida y la de su familia.

No quiso hablar ante cámaras

En su cuenta de Instagram @dayanajaimes55 la comunicadora social decidió compartir varias imágenes dando su versión de lo sucedido y empezó revelando que periodistas del programa La Red intentaron contactarla, y que de hecho ella contó lo que había pasado pero por teléfono, y le exigían que apareciera ante cámaras, a lo que ella se negó, y optó por contarlo en sus redes sociales, eso sí, bloqueando los comentarios. “Este señor jamás compartió con mi familia, muy poco venía a mi casa y cuando lo hacía rara vez entraba. Es una persona que siempre ha tenido delirios de traqueto frustrado. Lo más absurdo es que viene a decir que yo le grité bruja guajira, lo que es totalmente falso. También es falso que le deseara la muerte a su hija, soy madre y los hijos son lo más maravilloso que puede llegar a nuestras vidas”, puede leerse en varias de las imágenes que compartió la mujer.

Una vez contó su vínculo con Daza, Dayana aprovechó para expresarse sobre todo el matoneo del que ha sido víctima tras varios incidentes en los que ha estado involucrada. “No soy yo la que busca protagonismo, no me interesa ser famosa. Soy una persona común y corriente, igual que ustedes. Trato que en lo posible estos comentarios no me afecten pero tenemos un límite de paciencia”, añadió.

El origen de las diferencias

Al parecer, Pedro Daza interpuso una acción legal para que lo indemnizaran por haber trabajado para Martín Elías en vida.

La viuda realizó publicaciones en Instagram aclarando lo sucedido.

La importancia de no suponer y el poder de juzgar sin conocer. Dios me guarde (Lo que sigue de la última imagen ) Una publicación compartida de @dayanajaimes55 el 19 de Nov de 2017 a la(s) 10:51 PST