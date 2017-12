¡De impacto! El antes y después de una joven que venció la anorexia

Con solo 15 años Emelle Lewis comenzó a tener molestias por su físico, pues se sentía inconforme porque sus amigas tenían novio y ella no, por lo que pensó que era por su “gordura”.

De inmediato se dispuso a bajar de peso para tener el cuerpo ideal, pero se le fue tanto la mano que se volvió anorexica y llegó a pesar 31 kilos, ya que cambiaba las comidas por barras energéticas, cereales y ensaladas. Su estado llegó a ser tan grave que estuvo en la clínica 7 veces.

Un día decidió contar su historia en Instagram, donde usuarios expresaron su apoyo y a través de comentarios de aliento la llevaron a la recuperación de la que hoy goza.

Según el Daily Mail, la joven superó la anorexia gracias a las redes sociales y empezó a entrenar muy juiciosa en el gimnasio.

“Cuando nadie más creía en mí, creía en mí misma. Tomé la decisión de recuperarme y la única forma en que aprendí fue haciéndolo sola. Cada vez que me caía, me levantaba un poco más fuerte, porque estaba decidida a no ser vencida”, es una de sus frases de triunfo.

Hoy, Emelle tiene 22 años y luce con mejor aspecto en su rostro y en su cuerpo, el cual mantiene tonificado y ejercitado. Es por eso que no duda en compartir fotos en su Instagram para mostrarle a sus seguidores el impactante antes y después, dejando claro que: “sí se puede”.

“La vida es muy corta y solo vivimos una vez, no desperdicies tu vida siendo controlado por un trastorno alimentario”, puntualizó.

Aquí algunas fotos del sorprendente cambio de Emelle.