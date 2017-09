¡De la ficción a la vida real! Protagonistas de 'Tarde lo conocí' son novios

"La química pasó de la pantalla a la vida real". Así lo aseguró María Elisa Camargo, protagonista de 'Tarde lo conocí', bionovela que arranca este martes en las noches del Canal Caracol, al portal de noticias Pulzo.

Al parecer, la ecuatoriana y el colombiano Roberto Urbina, protagonistas en la novela sobre la vida de Patricia Teherán, son novios en la vida real y han manejado su romance con prudencia y alejado de los medios, pues afirman que no quieren “echarle la sal”.

“Yo no soy una persona de agüeros, pero lo que sí he aprendido después de muchos años de estar en el mundo actoral es que mi vida personal no la discuto con la prensa porque en realidad es echarle la sal inmediatamente”, dijo Camargo al mencionado medio.

Por otro lado, la revista TVyNovelas dijo que el amor de la pareja nació durante las grabaciones de la producción, donde también tienen un romance, y que ya llevan varios meses juntos, convirtiéndose en una de las parejas más sólidas de la televisión colombiana.

Asimismo, fuentes cercanas a María Elisa y a Roberto confirmaron que ellos siempre demostraron “su química”, tanto delante como detrás de cámaras.

“Al terminar de grabar, ellos casi siempre salían juntos. Además en los recesos se hacían bromas junto a Javier Jattin, otro de los actores del elenco. Siempre hubo picardía, por lo que las escenas salían más naturales. La verdad hacen una bonita pareja”, expresó la fuente.

Cabe destacar que en la producción, María Elisa le dará vida a la ‘Diosa del vallenato’, Patricia Teherán y Roberto será Ricardo Cabello, el gran amor de la fallecida artista.

Algunas fotos en las redes sociales del actor, también confirman el amorío de estos protagonistas.

#tbt to last weekend at the magical Tatacoa Desert with the family ❤️ Una publicación compartida de Roberto Urbina (@robeurbina) el 6 de Jul de 2017 a la(s) 8:55 PDT

Ella mirando a Jon Snow, y yo... mirándola a ella. ❤️ Una publicación compartida de Roberto Urbina (@robeurbina) el 16 de Jul de 2017 a la(s) 5:42 PDT

Este 12 de septiembre a partir de las 9 de la noche, por el Canal Caracol los colombianos podrán seguir de cerca la historia de la desaparecida cantante vallenata, quien falleció en un accidente de tránsito.

¡Gran lanzamiento en Cartagena!

El pasado 1 de septiembre, se realizó el lanzamiento oficial de la producción en el Hotel Santa Teresa que contó con la presencia de medios de comunicación, actores y todo el equipo de producción de CMO producciones y el canal Caracol.

Teherán fue reconocida por ser la primera mujer, junto a sus compañeras del conjunto 'Las diosas del vallenato', en tener éxito interpretando el vallenato en Colombia y el exterior. Su canción ‘Tarde lo conocí’, compuesta por Omar Geles, la llevó a la cima de la fama.

Aunque un accidente acabó con la vida de la cantante cartagenera, su voz sigue sonando en las emisoras del país, mientras ella es recordada como la 'Diosa del vallenato'.