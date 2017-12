¿Dejará la música? Pipe Bueno incursiona en la actuación

Pipe Bueno no deja de sorprender a sus seguidores con sus facetas. Cantante, bailarín y ahora actor son algunos de los talentos del intérprete de 'Aguardiente'.

El cantante hizo su debut como actor en un video que compartió en redes sociales donde promociona su reciente sencillo y para su sorpresa recibió miles de elogios, pues para muchos usuarios lo hizo muy bien.

En las imágenes vemos a Pipe en el papel de un médico que no logra superar a su ex y lo hace tan chistoso y real, que varios de los comentarios han sido "pidiéndole que se lance a la actuación".

Aunque por ahora Pipe no se ha referido a la idea de cambiar de carrera y ser actor, tampoco se niega a la posibilidad de hacer algunos papeles en producciones colombianas.

"He tomado clases con Humberto Rivera, y lo que puedo decir es que la actuación es una pasión escondida, me gusta y me interesa. Sé que en algún momento lo voy a hacer, eso se los aseguro. Será una película o una serie. Las novelas que me han propuesto son muy largas, y por mi carrera como músico no me lo puedo permitir. Me han invitado muchas veces, pero los papeles no me han gustado. Sin embargo, llegará el momento y los voy a sorprender… ¡Lo aseguro!", afirmó en una entrevista a la revista Vea.

Este es el clip por el que el artista está siendo muy elogiado en redes.