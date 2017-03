Delly Delanoise, ‘La niña Bantú’

Delly Delanoise es ‘La niña Bantú’ y hace parte del elenco de ‘La niña Emilia’, de Telecaribe. Es una cartagenera, cantautora, bailarina y actriz. Se denomina una artista integral.

Como actriz

Dio sus primeros pasos como actriz a los 15 años, cuando participó en ‘Crónica de una muerte anunciada’. La magia del cine la envolvió. Ahora, interpreta a Irene Martínez en ‘La niña Emilia’. “Una amiga me dijo que estaban haciendo casting para ‘La niña Emilia’ y yo dije: esta es mi oportunidad”, dice Delly. Asegura que el personaje está ligado a lo que es ella, ya que resalta el folclor de la Costa.

Habla de su personaje con mucho sentimiento, lo define como una persona de campo, sencilla, humilde y luchadora.

No titubea al decir que este papel le enseñó sobre cómo era la vida de las cantadoras, a quien ella admira. “Eso fue hermoso, todavía no me lo creo, yo que siempre he luchado por el folklor ha sido maravilloso”, asegura Delly.

Cantautora

Delly empezó a cantar a los 12 años en el grupo de folclor de su colegio, tiempo después conoció el mundo de la actuación pero su pasión es la música porque le permite fusionar sus tres pasiones: el canto, el baile y la actuación.

Vivió en España durante 17 años, hizo parte de grupos de diferentes géneros, pero el destino la volvió a poner de frente a la música folclórica.

Cuando regresó a Colombia siguió trabajando en esa línea, vivió en Palenque y Gamero, donde se nutrió de la música autóctona de la región.

Trabaja en su proyecto musical llamado “Electromagnético” y pronto lanzará el primer tema “Se fue la luz”.

Por las noches compone canciones y en día las canta desde el alma.

Una mujer berraca

Su sueño es transformar el mundo para dejárselo a sus sobrinos, sus hijos, como ella les llama, por eso a la letra de sus canciones le imprime un sentido social.

Es amante de su pelo afro y busca que las mujeres se amen tal y como son, “Quiero que las mujeres tengan confianza en ellas mismas, que luzcan su pelo natural, que amen sus rasgos, aquí somos una tierra de negros y somos hermosas tal y como somos”, afirma ‘La niña Bantú’.

Esta vivió en España y con un proyecto musical estuvieron nominados a un Grammy, estuvo en Palenque donde aprendió la lengua y en Gamero, donde se nutrió de esa cultura. Dice que aún le falta mucho por hacer y a su edad está viviendo una segunda juventud.

Finaliza la entrevista contando que el camino de los artistas es difícil y que su papá a veces le dice que si fuera médico, quizás tuviera mucho dinero, pero ella esta convencida que si no fuera cantante, bailarina y actriz, no sería la mujer plena y feliz que es hoy.