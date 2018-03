Demandan a Miley Cyrus por supuesto plagio de "We Can't Stop"

El artista jamaiquino Flourgon demandó a Miley Cyrus y Sony Music por la canción de 2013 "We Can't Stop".

La demanda presentada el martes en Nueva York afirma que el megaéxito de Cyrus tomó elementos de la canción de Flourgon "We Run Things" de 1988.

En su canción Cyrus dice: "We run things, things don't run we" mientras que la de Flourgon dice "We run things, things no run we". Ambas frases se pueden traducir como controlamos las cosas, las cosas no nos controlan.

El verdadero nombre de Flourgon es Michael May. La demanda, en la que pide 300 millones de dólares indemnización, también incluye a RCA Records, la cual es un sello de Sony, y a Mike WiLL Made-It, quien produjo y coescribió "We Can't Stop".

La canción de Cyrus se convirtió en un éxito internacional certificado multiplatino. Alcanzó el segundo puesto en la lista Hot 100 de Billboard.

Un representante de los acusados no respondió a un correo electrónico que se les envió para conocer sus comentarios.