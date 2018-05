¡Desafío Súper Humanos XV años llega cargado de sorpresas!

Llegar al quinto aniversario del Desafío Súper Humanos es maravilloso para el Canal Caracol, por eso vale la pena celebrarlo de una forma muy especial que quede en la mente de todos.

A partir de este lunes 21 de mayo a las 8 de la noche, los colombianos podrán disfrutar de la versión número 15 del Desafío Súper Humanos.

Este año nuevamente los mágicos escenarios de República Dominicana, serán testigos de la lucha y la convivencia que 36 participantes vivirán para convertirse en el nuevo Súper Humano de Colombia.

Creatividad, liderazgo y poder de decisión son los tres ingredientes que harán de este Desafío un programa innovador que enganchará a los televidentes desde el primer capítulo.

Presentadoras

La talentosa Catalina Aristizábal será otra vez la conductora del programa. En esta oportunidad, estará acompañada por Camila Avella, quien convertirá los beneficios, en momentos inolvidables para los Súper Humanos y, además, debuta como presentadora y promete deslumbrar a los televidentes con su talento y carisma. Le puede interesar: Desafío 2018 tendrá como presentadora a esta candidata al Reinado Nacional

"La llegada de Camila al programa es muy bueno, es una niña que además de ser muy linda, es muy talentosa. Ella será la host de playa alta y quien reciba a los participantes en este paradisíaco lugar", dijo Juan Esteban Sampedro, gerente de entretenimiento de Caracol Tv.

Para Catalina es muy emocionante estar en uno de los programas más exitosos de la televisión colombiana. "Estoy muy feliz, sentí que cuando entraba por primera vez al Desafío, seguirían otros desafíos en mi vida. Es un honor y una medalla para mi carrera".

"Soy muy soñadora y trato siempre de proponerme muchas metas, y estar concentrada y disciplinada en lo que me gusta. Ahora con el Desafío me siento muy feliz porque es algo que la vida o Dios me mandaron y lo aprovecharé al máximo", señaló Camila Avella.

Equipos

Costeños, Vallecaucanos, Santandereanos, Cafeteros, Cachacos y Antioqueños demostrarán de qué están hechos para defender el honor de su región e ir tras un botín de 600 millones de pesos. Además, otros 600 millones estarán en juego a lo largo de la competencia. Lea aquí: Conozca a los participantes del Desafío Súper Humanos 2018

El juego es cada vez más exigente y los participantes están a la altura de esta celebración. Campeones olímpicos, nacionales e internacionales de diferentes disciplinas, entre otros perfiles, se verán en las pruebas del Desafío.

Sorpresas

"La primera novedad de este año es la cantidad de deportistas de alto rendimiento certificados que hay. Cuando hablo de certificados me refiero a campeones olímpicos, a medallistas olímpicos, lo que garantiza que las pruebas van a estar protagonizadas por gente de un nivel nunca antes visto. Además, hay una piscina de 25 metros, donde las pruebas acuáticas controladas van hacer muy importantes", indicó Juan Esteban.

Otra de las sorpresas de los XV años del Desafío es la presencia de un nuevo equipo que es llamado el equipo de los Súper Humanos que lo conformarán Mateo Carvajal y Ángel Arregocés.