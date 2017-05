Desfilar en vestido baño, "estúpido" e "innecesario": Paulina Vega

Paula Vega Dieppa, Señorita Colombia 2013-2014 y ex Miss Universo, aseguró que quitaría el desfile en vestido de baño de los reinados de belleza porque “realmente están poniendo a una mujer como un objeto sexual”.

Según ella, no es que haya asumido una nueva postura, pues lo mismo pensaba cuando estaba concursando en dichos certámenes de belleza. “(Cuando salía en vestido de baño) me dije: es un poco estúpido y un poquito innecesario. ‘¿Yo qué hago vendiendo mi cuerpo y dando una vuelta y que me pongan (una calificación) de 1 a 10…”, dijo en una entrevista en La W.

En su discurso, inusual para una reina de belleza que se ha beneficiado de dichos certámenes, Vega también explicó las aparentes contradicciones entre su manera de pensar actualmente y el hecho de haber vivido y lucrado de esa realidad de los reinados.

“(La mujer) tiene que mover las caderas, dar una vuelta, mostrar el cuerpo y esperar que le pongan evaluación. Hoy en día debemos darnos cuenta de que la belleza es lo que menos va importando, la gente más educada sabe eso. Poner una mujer en tacones de 20 centímetros a dar una vuelta en vestido de baño me parece innecesario hoy en día”.

A pesar de que no le gustaba exhibir su cuerpo, Vega señaló que lo quiso hacer bien para ganar, pero tiene claro que la belleza no dura toda la vida, y por ello siempre ha cultivado su mente. Eso sería lo que la diferencia de otras reinas.

“Lo complicado de esto es que hay muchas mujeres que dicen: ‘Listo, voy a participar en este reinado’, pero no tienen la capacidad suficiente para entender lo que están haciendo. Pero si la mujer que está participando es consciente de las cosas buenas y las cosas malas, todo está bien. Pero obviamente muchas no saben que eso no importa y que cuando tengan 60 (años) no van a ser tan lindas como cuando tenían 20, y nunca cultivaron lo que hay en la mente. Ese es el problema. Yo sí fui consciente de las cosas buenas y las cosas malas y soy afortunada, pero otras niñas no”.

Vega afirmó que “hoy pongo un video y digo: ¿yo hice eso? ¡Qué extraño!”, y encontró una justificación en el hecho de que a veces vale la pena hacer cosas superficiales para conseguir otras que no lo son. Esto porque, durante su año como Señorita Colombia, consiguió donaciones para diversas fundaciones del país.

Así, cree que su reinado sí valió la pena. “Y se cambian vidas con el reinado… para mí ayuda bastante”.

CÓMODA CON SU CUERPO

Hoy, en sus redes sociales, Paulina Vega muestra con mucha frecuencia su cuerpo. Se siente cómoda con él, y cree que es un derecho de todas las mujeres, para las que reclama la igualdad de género en todos los campos. “¿Qué importa que una mujer salga sin sostén? Igualdad de género en todos los sentidos. ¿Por qué si hombre tiene una novia cada mes, es una persona chévere, pero si una mujer tiene un novio cada mes… es una prostituta”.

