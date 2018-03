Designan a Alejandra Guzmán embajadora por la paz en el mundo

La cantante mexicana Alejandra Guzmán fue designada hoy en Nueva York embajadora de la paz en el mundo por la fundación argentina Red Voz por la Paz.

Guzmán, que vestía pantalón y blusa negro y blanco, leyó y firmó el pergamino sobre sus responsabilidades como embajadora por la paz, distinción con la que dijo estar "muy emocionada" y que recibió de manos del argentino Ondino Faccia, quien fundó esta organización que busca llevar la paz a través de la música.



"Qué bonito poder hacer algo con la música y todos los mensajes que uno le quiere dar a la gente", dijo Guzmán durante un acto en el consulado mexicano en Nueva York.



"Qué honra hacer algo por el mundo, por la vida que me ha dado tanto, por la paz. Soy feliz y creo que soy una prueba viviente de que con la música se puede salir adelante de muchas cosas. Todos anhelamos sentir paz en el corazón, más por los momentos que se están viviendo", afirmó.



Guzmán se presenta mañana junto a Gloria Trevi, con su exitosa gira "Versus" en el Radio City de Nueva York, escenario que le hace mucha ilusión.



"Un sueño hecho realidad. Admiro mucho a Billie Holiday y ella cantó ahí. No conozco por dentro el Radio City, no había tenido el honor de cantar ahí", afirmó la popular cantante de rock, que durante el espectáculo interpretará junto al también cantautor Faccia el tema "Así" con letra de la activista liberiana y premio Nobel de la Paz, Leymah Gbowee.



Será el estreno de la canción y, según Guzmán, estarán acompañados por una orquesta de violines.



Red Voz por la Paz fue fundada hace poco más de un año por Faccia y está inspirada en el Papa Francisco.



"Cuando se piensa en Alejandra Guzmán como embajadora por la paz, se piensa en un referente (...) Los jóvenes entienden que la música es una herramienta para llevar un mensaje de valores y de paz", dijo a Efe el fundador de esta organización.



"La paz se construye desde la igualdad y todos merecemos vivir en un espacio de justicia y libertad y la música es la herramienta que puede traspasar muchas de esas barreras", añadió Faccia, que en el 2014 tuvo a su cargo musicalizar la ceremonia de canonización del Juan Pablo II y Juan XXIII encabezada por el papa Francisco.



Por su parte, el cónsul mexicano, Diego Gómez Pickering, destacó que con el reconocimiento a Guzmán se resaltan las contribuciones de los millones de inmigrantes que día a día construyen en Estados Unidos un mejor país.



"El reconocimiento viene en una coyuntura complicada en que no sólo en EE.UU., sino en todo el mundo tenemos un incremento en la discriminación, xenofobia, racismo, incomprensión y discurso de odio", barreras que de acuerdo a Gómez Pickering se derrumban con la música y el arte de Guzmán.