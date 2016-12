Después de tres años de su muerte y Diomedes Díaz sigue "vivo"

Podrán pasar infinitas noches, pero Diomedes Díaz, el ‘Cacique de la Junta’, jamás morirá en el alma de quienes lo amaron profundamente; la música, sus seguidores, sus mujeres, todo. Diomedes está vivo en cada uno de ellos...y de sus parrandas.

Para recordarlo, Benjamín “Mincho” Paternina, conocedor de su música y trayectoria, precisa algunos momentos entre 2015 y 2016 que preservan el nombre del ‘Cacique’ como el más grande del vallenato y como uno de los más polémicos también. Aquí compartimos cinco:

1. Disco de platino

Su hijo Martín Elías recibió un disco de platino por “Homenaje a los grandes del vallenato vol. 2”.

El disco, bajo el sello discográfico de Sony Music Colombia, tiene la esencia del vallenato de siempre.

“Y lo más importante, lo lleva a las nuevas generaciones, los nuevos seguidores del vallenato se identifican con él”, precisa Mincho. En el homenaje, Martín incluyó temas de su padre Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Rafael Orozco, Poncho Zuleta, Farid Ortiz, con la esencia de la música actual.

2. Sus frases

Las costumbres de su tierra las dejó en la tarima de cada pueblo, ciudad o país que visitó. Diomedes se adueñó de frases como: “Con mucho gusto”, “Denme licor, que la vida es corta”, “Denme licor, que el agua es pa’ las matas”, “Ay mamá, ojalá el mar fuera mío pa’ regalártelo con to’ y pescao”, “Lo que no se nos va en lágrimas se nos va en suspiros”, “De mi mamá para acá, que vivan las mujeres”. “Esas frases preservan el argot del pueblo que el Cacique representó; su éxito también estuvo ligado a la muestra de una cultura que lo sigue oyendo, que hace que sus canciones, por más que se repitan en las emisoras, sigan siendo las más queridas”, destaca Mincho.

3. La voz del artista

El timbre de la voz del artista, que siempre advirtió a sus hijos que ninguno podía alcanza la fama que él consiguió, se siente al oír cantar a sus herederos: Diomedes de Jesús, Luis Ángel, El gran Martín Elías, Rafael Santos, Diomedes Dionisio, Elder Dayan, Rafael María, Rafael de Jesús y Miguel Ángel.

4. Herederos

Este año aumentaron a 21 los herederos del ‘Cacique de La Junta’. Desde septiembre de 2015, tres personas que decían ser hijos del artista se sometieron al examen para demostrar el parentesco y entrar a la sucesión. Elder Dayan Rodríguez, Sielva María Salcedo y María Alejandra Niño portan oficialmente el apellido de su famoso padre, luego que los resultados de una prueba de ADN que se practicaron salieran positivos. En vida, había reconocido 18.

5. Diomedito

Enaldo Barrera “Diomedito”, fue la voz que le dio vida a la banda sonora de la exitosa telenovela “Diomedes”, donde grabó 185 canciones del ‘Cacique’. Su homenaje al ‘Cacique’ continuó con el lanzamientos que hizo Enaldo de “Brindemos por ellas”, disco donde incluye composiciones del hijo de la Junta.

El recuerdo de su mejor amigo

“Unos de los momentos más difíciles que yo he tenido en mi vida es éste, cuando me tocó salir de la Clínica Cesar, el 22 de diciembre de 2013, a informar a la prensa y a los seguidores que Diomedes había fallecido. Salí destrozado porque cada vez que estuvo en clínica y yo llegaba, él se alegraba mucho, esta vez llegué y lo encontré arropado, le quité la sábana y le pegué en las mejillas diciéndole: ‘Compadre, aquí está su compadre Joaco’, pero esta vez no despertó... Dios me lo tenga en su santa gloria... Porque en mi corazón permanecerá por siempre”, expresó en Instagram, Joaco Guillen, mejor amigo de Diomedes.