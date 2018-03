¡Día sin maquillaje! Famosas colombianas se mostraron al natural en redes

Con una iniciativa en redes sociales, las famosas colombianas empezaron su conmemoración por el Día de la Mujer de la mejor manera: “Sin maquillaje”.

La propuesta, impulsada por Paola Turbay, arrancó desde ayer con un video en Instagram donde la exreina invitó a todas las mujeres a sentirse seguras de sí mismas y a no taparse, por lo que las alentó para que compartieran sus fotos sin ningún tipo de pintura en el rostro y se mostraran al natural.

Este 8 de marzo varias famosas se le sumaron a la iniciativa y no dudaron en compartir sus publicaciones sin maquillaje y con emotivos mensajes en honor a la fecha.

“P O D E R O S AS. Así somos las mujeres. Llenas de fuerza para enfrentar los miles de roles que tenemos en la vida. Cargamos con grandes responsabilidades. No nos pongamos más peso encima. El peso de complacer o de cumplir con ciertas expectativas que nos ha impuesto la sociedad, los medios en la redes sociales. Hoy celebramos nuestro día como el #diasinmaquillaje por medio del cual decimos #yosoyyo . Así soy y así me quiero! FELIZ DÍA CHICAS!”, fueron las palabras de Turbay en redes sociales.

Otras como Pilar Schmitt, Claudia Bahamón, Catalina Aristizábal, Milena López, y Ángela Vergara, se arriesgaron y lucieron su rostro sin una gota de maquillaje.