Diego El Cigala es 'Indestructible'

Diego ‘El Cigala’ estará en el Centro de Convenciones interpretando los temas de su álbum ‘Indestructible’, una producción donde recopiló, los que para él son los mejores temas de salsa de los 80 y les imprimió su sello, el flamenco. El concierto es hoy, a las nueve de la noche.



Expectativas para el concierto...

- Quiero que se llene y que la gente goce.

Ya había estado en Cartagena, ¿cómo lo recibió el público de entonces?

-La gente me recibió muy bien, en realidad Colombia entera, yo quiero mucho a Colombia y Colombia me quiere. Con este disco me van a querer más, este país es cuna de salsa. Van a pasar cosas muy buenas.

¿Qué impacto ha generado ‘Indestructible’?

- Muy bueno, pese a que no se lo esperaban. Es un proyecto que tenía en mente hace tiempo y me sumergí en la salsa de los 80. Me tomó tiempo seleccionar las canciones, tenía en cuenta que se adaptaran a mi estilo.

¿Por qué ‘Indestructible’?

-Por las cosas que me han sucedido. Los problemas o acaban contigo o te hacen indestructible. Hace año y medio murió mi esposa y hace cuatro meses mi madre y hay que seguir en la lucha.

Ha cantado flamenco, jazz, boleros y ahora salsa, ¿qué otros géneros interpretaría?

-Quiero hacer algo de ranchera para el público mexicano. Y, bueno, me gusta cantar géneros que me despierten emociones.

Si no fuera cantante, ¿a qué se dedicara?

-Creo que no hubiera servido para otra cosa (risas). Me gustan la medicina y el fútbol, pero prefiero pararme en un escenario y cantar.

¿Qué le falta por aprender?

-Vivir para que me pasen cosas, hay que tener información en el corazón para poder cantar.

¿Qué le pide a la vida?

-Salud y libertad, la música va llegando. Yo no busco, yo encuentro.

¿Qué es cantar para Diego ‘El Cigala’?

-Un estado de ánimo, conforme estás ese día, así cantas. Y seguiré haciendo flamenco, el día que deje de hacerlo… ya está.

¿Eres feliz?

-Sí, en esta vida te tienen que ocurrir cosas, se tienen que ir personas queridas y Dios te recompensa con otras. Y tengo a mis hijos, que me renuevan cada vez que los veo.

"Sean felices, vivan la vida al máximo y hagan el bien sin mirar a quien, entonces el mundo irá mejor", Diego 'El Cigala'.