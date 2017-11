Diez novelas del Caribe que todos los costeños odian y por qué

Para nadie es un secreto que el éxito de los canales de televisión depende no solo de un buen trabajo comercial sino también de una renovada parrilla de programación que contenga producciones llenas de diversión, ficción, realidad y un sinfín de características propias de los formatos televisivos que al final son los que resultan atractivos para el televidente.

Es por eso que los canales le han apostado a las bionovelas, que narran la vida y obra de un personaje famoso de gran reconocimiento, a las series de narcotraficantes, a los realities musicales o finalmente a las típicas novelas costeñas, que terminan siendo el “dolor de cabeza” de sus realizadores.

Críticas, burlas y poca aceptación, son algunos de los ingredientes especiales que tienen estas producciones de la Costa Caribe que para la gran mayoría de la audiencia distorsionan la realidad de esta cultura.

Escogimos 10 telenovelas costeñas, que en su momento fueron ‘odiadas’ por esta región del país, y que en los formatos televisivos muchas veces plasman de forma "caricaturesca". Aquí te contamos la razón de sus críticas.

1. LA COSTEÑA Y EL CACHACO

Fue producida por Tevecine, para RCN en 2003 y captó la atención de la audiencia, tanto que logró un 12.5 en su rating nacional.

La historia gira alrededor de Antonio Andrade, un cachaco que se desempeña como Ingeniero de Petróleo y está acostumbrado a vivir rodeado de lujos en Bogotá, pero por ciertas circunstancias se ve obligado a trasladarse hasta Santa Marta donde su vida da un giro de 180 grados.

Bajo el sol caliente de la costa y a ritmo de vallenato conoce a Sofía Granados, una típica joven costeña de la que después de peleas y encuentros desagradables se enamora perdidamente. Es una producción llena de emoción, diversión y mucho amor.

ELENCO

Amada Rosa Pérez y Jorge Enrique Abello son los protagonistas de esta historia que también cuenta con la participación de Geraldine Zivic.

Por otro lado, actores como Diego Trujillo, Alejandro Martínez, Gustavo Angarita Jr., Tatiana Renteria, Ernesto Benjumea, Carmenza Gómez, entre otros, hicieron parte de esta gran producción.

LAS CRÍTICAS

Fueron muchos comentarios negativos que recibió esta novela, tanto, que usuarios manifestaron su desacuerdo a través de redes proponiéndole a toda la audiencia que no vieran la novela, pues hacían ver al costeño como personas ordinarias y corronchas que sólo viven pensando en el ron, la parranda y la flojera para trabajar, razón por la que la producción fue rechazada por esta zona del país.

Sin embargo, en su momento, el canal expresó que la telenovela solo era ficción que buscaba hacer reír al televidente y no un tipo de agresión hacia la cultura costeña.

2. LOS MORALES

Otra reconocida bionovela que cautivó a algunos, pero desagradó a otros. Contó la vida y obra de Kaleth y su padre Miguel Morales, mostrando sus tristezas, alegrías, amores, momentos de gloria y finalmente la muerte del joven cantante, quien se accidentó en su vehículo junto a su hermano.

Fue grabada en Valledupar y La Guajira.

Ambientada con los sonidos de la guitarra y el acordeón, la serie mostró la dura vida que tuvo que tener Miguel para sobrevivir mientras crecía en la música.

También se apreciaron características como el humor, el sufrimiento, la ira, el sarcasmo y también la fantasía, que sin duda pusieron a cantar al público y dieron de qué hablar entre la audiencia nacional.

ELENCO

Protagonizada por el cartagenero Julio Meza, quien hace el papel de Miguel Morales, y Jerónimo Cantillo es Kaleth.

Otros actores como Juan K Ricardo, María Laura Quintero, Vivian Ossa, Édgar Vittorino, Elianis Garrido, Yeimy Paola Vargas, entre otros.

"NO SE PARECE A KALETH"

En esta ocasión la novela llamó la atención de la audiencia no solo por su historia sino porque el protagonista no tenía ningún parecido con el verdadero artista vallenato, por lo que fue criticada en redes sociales, pues usuarios afirmaban que el actor no llevaba el color de piel ni las facciones de Kaleth.

Otro aspecto que recibió duras opiniones fue el final, cuando el cantante murió en la clínica. El hecho de que mostraran su espíritu rondando a toda la familia en el hospital fue motivo de burlas y comentarios de desagrado en la web. Muchos quedaron con ganas de ver más realidad y menos ficción.

3. POLVO CARNAVALERO

Novela basada en una película realizada por Dago García, que narra la historia de Alejandro, un cachaco que rechaza todo lo que tiene que ver con la Costa y sus costumbres, pero todo cambia cuando se entera por boca de su madre de que él fue procreado en una noche de pasión en el Carnaval de Barranquilla, y que su padre es un costeño, por lo que se dispone a emprender la aventura en esta zona del país para buscarlo y termina encontrando el amor.

La historia transcurre entre Barranquilla y Bogotá.

ELENCO

Es protagonizada por Isabela Córdoba, Beto Villa, Rafael Zea y Johanna Cure; con la participación de Pedro Palacio, Víctor Hugo Morant, Jennifer Steffens, Sergio Borrero y Patricia Tamayo y las actuaciones especiales de Luly Bossa, Kristina Lilley, Valentina Lizcano, Walter Luengas, Gerardo Calero, Eileen Roca, entre otros.

OPINIONES DIVERSAS

Mientras que algunos televidentes elogiaron la historia de la novela y se divertían viéndola, otros expresaban en redes que era una de las típicas novelas regionalistas que dejan al costeño por el piso, mostrándolo flojo y al bogotano como el héroe trabajador.

Además las críticas giraron en torno a escenas donde sale el Carnaval de Barranquilla, pues faltaron más disfraces, comparsas y más emoción, que caracterizan a esta festividad.

El acento sobreactuado y la actuación de la actriz que personificaba a la costeña, fueron otros de los aspectos que tuvieron malos comentarios.

4. CHEPE FORTUNA

Mezcló la comedia y la ficción en una sola producción, por lo que fue de gran impacto en la audiencia que se divertía viendo cada capítulo de esta novela.

Contó la historia de José "Chepe" Fortuna, quien es un joven pescador y líder del barrio "El Tiburón" que sueña con ser alcalde para sacar a su gente de la pobreza y darles un mejor futuro.

Por su parte, Niña Cabrales es una hermosa mujer que proviene de una de las más importantes familias de la costa, quien regresa de España y tiene la intención de llevar a cabo varios proyectos de tipo ecológico, además de ayudar a los pescadores del "El Tiburón".

Cuando estos dos personajes se encuentran comienza la verdadera trama de la producción, pues ambos tienen que luchar por el amor, sus proyectos y su comunidad.

Se realizó entre las poblaciones de Santa Marta, Taganga, Ciénaga y Honda.

ELENCO

Fue protagonizada por Javier Jattin y Taliana Vargas, con la participación antagónica de Kristina Lilley, Susana Rojas, Pedro Palacio, y Gerardo Calero. Además tuvo la actuación estelar de Carlos Muñoz, Consuelo Luzardo, Judy Henríquez y Margalida Castro, entre otros.

¡LA POLÉMICA!

Con la producción llegaron éxitos, pero también las críticas que inundaron las redes sociales.

Algunos manifestaron que ‘Chepe Fortuna’ era una versión irreal, pues mostraba a los costeños como “pescadores folclóricos, irresponsables, ignorantes y payasos”, es decir una burla a la cultura del Caribe que utiliza actores cachacos para personificar a los costeños y finalmente resultan ser un desagrado para la sociedad caribeña.

Ante esto, el productor y director de cine y televisión Alfredo Sabbagh, dijo en su momento a un medio regional que la novela era “otra imitación cursi de un realismo mágico desacertado”.

5. LA PLAYITA

Estrenada en 2014, esta serie narra la vida de un grupo de costeños que trabaja en un centro comercial llamado ‘La Playita’ en la fría Bogotá.

Esta colonia costeña llegó a la capital a buscar nuevas oportunidades y aventuras entre esas convivir con cachacos serios y amargados, que hacen lo imposible por aguantarse la música, las burlas y la bulla de sus inquilinos.

La historia gira en torno a los protagonistas: un cachaco y una costeña, que finalmente terminan enamorados y salen victoriosos de los obstáculos del destino.

Fue calificada como una serie divertida, fresca y romántica, por lo que tuvo gran aceptación en la audiencia nacional.

ELENCO

Protagonizada por Carlos Camacho y Laura de León y con las participaciones de Pepe Sánchez, Gill González, Karoll Márquez, Santiago Rodríguez, Aida Bossa, entre otros.

"DENIGRAN LA CULTURA COSTEÑA"

A pesar de que varios de sus actores eran costeños, La Playita fue criticada por su irrespeto a la idiosincrasia de la región Caribe.

Algunos televidentes aseguraron que la novela estaba llena de malas percepciones que denigran la cultura costeña, pues muestran al costeño como un flojo, corroncho, mal hablado y extravagante.

Además ridiculizan y sobreactúan a las personas de esta zona del país, lo que generó indignación en gran parte de la audiencia.

6. EL JOE, ‘LA LEYENDA’

Emitida en 2011, esta bionovela fue basada en la vida y obra musical del cantante cartagenero de salsa y música folclórica Álvaro José Arroyo, más conocido como Joe Arroyo.

En su momento fue una de las producciones más vistas, por lo que fue galardonada con un premio India Catalina en la categoría de Mejor telenovela.

La historia transcurre entre dos personajes: El Joe y Jacqueline Ramón, la mujer considerada el amor de su vida, quienes en medio de la música, el dinero, el dolor, la fiesta, la esclavitud y la alegría luchan por su amor.

Fue grabada en paisajes de Cartagena, Barrancabermeja, Barranquilla, Medellín, Bogotá. En la historia de ‘El Joe’, destacan grandes tradiciones como el Carnaval de Barranquilla y la comunidad de San Basilio de Palenque, una población de Bolívar, que lo inspiró a componer algunos de sus temas más conocidos.

ELENCO

Fue protagonizada por el actor y modelo Jair Romero y por la actriz Estefanía Borge. Además contó con la participación de actores como Andrés Suárez, Jeimmy Paola Vargas, Diego Vásquez, entre otros.

¡FALTÓ VEROSIMILITUD!

Más que por acento sobreactuado o exageración en la personificación de personajes costeños, esta novela dio de qué hablar por su falta de realismo respecto a la vida de "El Joe" y de muchos de sus personajes.

Por ejemplo, se muestra a una tía de Arroyo como su principal apoyo, dejando a un lado a otros miembros de la familia que también tuvieron influencia en su vida. Además las críticas también giraron en torno a inconsistencias en los perfiles de algunos personajes y la ficción que le metieron a cada una de las escenas.

7. PAMBELÉ

Esta serie, que es una adaptación del libro ‘El oro y la oscuridad: la vida gloriosa y trágica de Kid Pambelé’, del escritor colombiano Alberto Salcedo Ramos, contó la historia del reconocido boxeador cartagenero Antonio Cervantes, que luego de alcanzar el éxito se diluyó en su lucha contra las drogas.

La novela muestra como Pambelé a punta de golpes llega a la fama y se convierte en el campeón mundial del boxeo, pero el alcohol, las drogas y las mujeres acaban con su carrera y con su vida personal.

ELENCO

Es protagonizada por el actor afrocolombiano Jarlin Martinez, por Laura Vieira y Marianela Sinisterra. Además cuenta con la participación de Mauricio Mejía, Juan Alfonso Baptista, Indhira Serrano y Omar Murillo, entre otros.

LAS CRÍTICAS NO SE HICIERON ESPERAR

Pese a que ‘Pambelé’ cuenta la historia de un ídolo del deporte, los comentarios y críticas no se hicieron esperar.

Seguidores coincidieron en que el protagonista exageraba en el acento y en algunas actitudes del boxeador real.

También criticaron el horario en que el canal RCN emitía la novela, pues afirmaban que esta importante historia de vida debía ser vista por personas de todas las edades. Sin embargo, esto no fue motivo para el canal la cambiara de horario, pues a pocos días de su final esta sigue emitiéndose a la misma hora por lo que su rating no ha sido el mejor.

8. RAFAEL OROZCO 'EL ÍDOLO'

Está basada en un gran exponente musical como lo era Rafael Orozco.

"Rafa", como lo llamaban conocidos y familiares, era un muchacho lleno de talento y carisma que se ganaba el aprecio de la gente rápidamente. Comenzó a cantar vallenato desde muy joven lo que llamaba la atención no solo de empresarios sino también de las mujeres, que se le aglomeraban en cada una de sus presentaciones.

Pero Clara Cabello era diferente a todas las demás, por lo que le robó el corazón desde el primer día en que la conoció y aunque muchos se metieron en el camino para conquistar su corazón, él sabía que se ganaría su amor. Sin embargo, un 11 de junio de 1992, la voz de Rafael Orozco se apagó de 9 balazos, dejando un legado imborrable entre sus seguidores.

La telenovela fue grabada en Barranquilla, Bogotá, Valledupar y Villanueva.

ELENCO

Protagonizada por Alejandro Palacio y la ex señorita Colombia Taliana Vargas. Además contó con la participación de Maritza Rodríguez, Mario Espitia, Ángela Vergara, Alberto Pujol, Myriam de Lourdes, Rafael Camerano, entre otros.

"SATIRIZAN AL COSTEÑO"

La novela estuvo en el ojo del huracán porque algunos televidentes aseguraban que no mostraba realmente cómo fue la vida del ídolo del vallenato, pues según ellos, atentaba contra la identidad cultural del municipio de Becerril, tierra donde nació Rafael Orozco, y de la región en general.

Muchos se declararon indignados y escandalizados al ver escenas en las que se satirizaban mucho las costumbres y acontecimientos que se han dado en el Caribe.

Sin embargo, hubo otros que coincidieron en que a pesar de que la producción tenía varias escenas llenas de ficción, también hubo otras que acertaban y le mostraban

al televidente cómo fue Orozco en su época de gloria.

9.TARDE LO CONOCÍ

Es una bionovela sobre la vida de la reconocida cantante Patricia Teherán, que con pocas semanas de estar al aire se ha ganado los primeros lugares de audiencia, dándole al Canal Caracol el privilegio de tener un alto porcentaje en el rating nacional.

La serie cuenta todos los detalles de la artista considerada la voz femenina más importante de la historia: sus problemas, sus amores, su carrera, alegrías, momentos de gloria y el trágico fin en un accidente automovilístico, que ocurrió cuando se trasladaba en su automóvil de Barranquilla a Cartagena después de firmar la participación de las Diosas del Vallenato en el Carnaval de ‘La Arenosa’.

Fue grabada en paisajes de Cartagena, Barranquilla, Carmen de Apicalá, Cundinamarca, Boyacá y Girardot.

EL ELENCO

Cuenta con alrededor de 9 actores del interior y 15 costeños que hacen parte del elenco oficial.

María Elisa Camargo es la actriz ecuatoriana que tuvo la ardua labor de personificar a la desaparecida cantante vallenata junto a protagonistas como Roberto Urbina y Javier Jattin. Además el elenco incluye a otros actores como Constanza Duque, Víctor Hugo Trespalacios, Carlos Serrato, Pedro Palacios, su hijo Yuris Alexander Teherán Romero y a Rafael Santos, hijo de Diomedes Díaz, entre otros.

ES UN ÉXITO, PERO...

Tras el estreno de ‘Tarde lo conocí’, llegaron los elogios, pero también las críticas alrededor de esta, pues el mal acento costeño de la protagonista María Elisa Camargo y otros actores del interior del país dispararon las redes desde su primer día de estreno.

La exageración en el habla y en los gestos de la protagonista y otros actores generó poca credibilidad en la producción y que los televidentes juzgaran la idea de que la cara principal de la novela fuera una actriz internacional y no una costeña.

Sin embargo, la producción ocupa el primer puesto en el listado del rating Colombia, pues no cabe duda de que la historia de la mujer que dejó en alto el vallenato sigue gustando e impactando a la mayor parte de la audiencia nacional, ya que al morir Patricia, el vallenato femenino prácticamente desapareció de las emisoras y no surgieron otras agrupaciones de mujeres que obtuvieran este éxito en la industria.

10. DIOMEDES DÍAZ, ‘EL CACIQUE DE LA JUNTA’

Desde su estreno en 2015 se consolidó como una de las telenovelas más vistas del país. Sin embargo, también fue blanco de críticas por algunos episodios que no gustaron entre la audiencia.

Contaba la historia de Diomedes Díaz, cantautor colombiano, que se convirtió en el mayor exponente del vallenato gracias a sus canciones llenas de letra y sentimiento las cuales siempre llegaban a ser exitosas.

‘El Cacique’, como fue llamado por conocidos y seguidores, nació en La Junta, La Guajira, donde vivió con sus hermanos y padres, unos humildes campesinos que lucharon por el bienestar de su familia.

A los 10 años comenzó a trabajar para ayudar a sus padres, pero su vida da un giro cuando conoce el amor y descubre el don de versear y cantarle al amor, las mujeres y a la vida.

Con su música llegó a la cima, pero también a la perdición, pues llevaba una vida encerrada en el licor, las drogas y las mujeres, que al final lo llevó a la muerte.

EL ELENCO

Protagonizada por Orlando Liñán y Kimberly Reyes. Contó, además, con las participaciones de Víctor Hugo Trespalacios, Alejandra Azcárate. Adriana Ricardo, Emilia Ceballos, Carlos Vergara, Carmenza Gómez, Fabián Corrales, Iván Zuleta y Juan Bautista Escalona, interpretando a Diomedes en su etapa de niñez, entre otros.

LO MALO

La novela del Cacique de ‘La Junta’ fue una de las más criticadas por los televidentes, quienes manifestaron su inconformismo ante las escenas que mostraban exageración en la información y que en su mayoría no tenían nada que ver con la realidad, dejando una mala imagen en el público de afuera.

Ridiculización de las tradiciones, del habla y poner a Diomedes como el cantante más desordenado del género fueron algunas de las críticas que realizaron los televidentes que seguían la novela noche tras noche.

Para nadie es un secreto que Díaz se destacó por su talento, entrega y sencillez, pero también por sus vicios. Sin embargo, en la novela se excedían agrandando lo malo.

Además se omitieron importantes viajes, mujeres que hicieron parte de la vida de ‘El Cacique’ como Alix Indira Ramírez ‘La cachaca’ y Beatriz Elena Franco y agregaron personajes ficticios como ‘El Pluma Blanca’.

Tanto fue el revuelo que causó esta producción, que en cierta ocasión Rafael Santos, hijo de Diomedes, manifestó su inconformismo a través de una cadena radial, afirmando que “su padre más que ser un hombre lleno de errores y tropiezos, fue un ser cultural que le entregó todo a la cultura vallenata, dejando un legado muy importante en la industria musical”.