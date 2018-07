Diseñador cartagenero Víctor Buelvas fue víctima de un atraco

El reconocido diseñador de modas Víctor Buelvas fue víctima de la delincuencia el pasado sábado.

A las 9:30 de la mañana, después de retirar dinero en un banco cercano a un reconocido centro comercial, el preparador de reinas fue acechado por los ladrones, quienes lo persiguieron hasta la puerta de su casa y le hurtaron cuatro millones de pesos.

Víctor estaba junto a una tía, con la que tomó un taxi hasta el barrio El Carmelo, donde reside y donde ocurrió el hecho. “Ellos me venían siguiendo. Desde el banco hicieron su inteligencia y en la puerta de mi casa me cogieron con revólver en mano”, narró el cartagenero. A su familiar le arrebataron el bolso. “Yo venía desde La Plazuela. Eran cuatro motos las que me robaron y una de ellas era una Biwi. Afortunadamente estamos bien”, finalizó. Buelvas contó que el mismo sábado se dispuso a hacer los trámites pertinentes con las autoridades para dar con los autores del robo.

Otra diseñadora

