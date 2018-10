Dj Dever se proyecta a nivel internacional con su álbum 'La Década'

No queda duda que los cambios que ha decidido hacer, le han funcionado. En esta nueva etapa de su carrera, mucho más maduro y disciplinado, Dj Dever le ratifica a Cartagena, a la región Caribe y a Colombia por qué es uno de los productores más talentosos del momento. Su más reciente trabajo ‘La Década’ es una de las producciones con más acogida por los artistas que participan pero sobre todo porque Dever nos demuestra que está listo para llevar nuestra música a otro nivel.

Récords en visitas

En total son 17 canciones las que integran el álbum de ‘La Década’, en el que reconocidos artistas del talento local le dan un toque único, entre ellos Lil Silvio y El Vega, Luister la voz, Mery Lionz, Criss y Ronny, Jey Di, Jose Mc y Raro Bone, Big Yamo, entre otros. La producción estuvo liderada por Dj Dever pero también contó con los productores de Passa Passa Music, Deezy, Fred Gabbana y Chronny Beats. “En total fueron unos tres meses que estuvimos preparando ‘La Década’ entre producción y logrando reunir a los artistas que participan, hay muchos que estuvieron conmigo desde que empecé con toda mi carrera”, expresa Dever, quien confiesa sentirse feliz con el resultado.

“Estoy satisfecho con lo que se logró, hemos tenido una gran acogida no solo en Cartagena sino en muchas partes del país”, agrega.

Lleva la bandera

‘Let me love you’, canción de Lil Silvio y El Vega junto con Caramelo ha sido el gran boom de este álbum. “Desde que estuve en La Voz Kids no había tenido la oportunidad de hacer una grabación propia. Me sentí feliz de trabajar con Silvio y Vega son muy talentosos. El contactó lo inició Dever y la verdad es que me siento dichosa de ser parte de este movimiento”, expresa la joven cartagenera.

El sencillo ya supera las 2 millones de visitas en YouTube.