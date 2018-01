La reconocida actriz colombiana que vive en un hogar geriátrico

Dora Cadavid, una de las actrices más talentosas de Colombia, reveló al programa 'Lo sé todo', del Canal Uno, que ahora reside en un hogar geriátrico.

La talentosa artista contó que es una decisión personal y que no quiere que nadie se haga cargo de ella.

“Estábamos viviendo en La Calera… y empezamos luego a viajar por todo Colombia y cuando ya llegamos a un destino final, creo que era Cúcuta, yo le dije a ellas que ya no quería seguir viajando. Mis sobrinas estaban muy preocupadas porque yo viviera sola y tú sabes que uno por la edad no debe estar solo en ninguna parte. Pero, no quiero ser carga para nadie. Entonces ellas, muy inteligentemente, buscaron un lugar donde yo estuviera a gusto y aquí me lo encontraron”, indicó.

Al final, Dora habló sobre de la muerte e indicó que no le tiene miedo. “No es que no le tema, le tengo mucho respeto. Y le pido a Dios que cuando me la dé, me la dé dormidita y yo no me dé cuenta, porque a lo mejor me le devuelvo la mitad”, dijo entre risas.

La actriz, de 80 años, ha participado en más de 50 obras de teatro y televisión. Sus papeles más recordados son en telenovelas como ‘Yo soy Betty la Fea’,‘Francisco el Matemático’ y ‘Café con aroma de mujer’.

Recordemos que Cadavid pasó por un momento muy triste en su vida, pues Moisés Cadavid, actor, empresario e hijo de la actriz, falleció en octubre de 2012 en Barranquilla debido a un cáncer de páncreas.