Dora Rueda, la "nueva diosa del vallenato"

Para nadie es un secreto que la muerte de la gran artista de vallenato Patricia Teherán causa llanto y nostalgia en sus seguidores y familiares. Pero hay una antioqueña que llega a la música para revivir su voz, su memoria y ese sentimiento que la caracteriza en cada letra.

Ella es Dora Rueda, una artista que a pesar de nacer en Antioquia siempre se inclina al vallenato; tanto, que su voz logra acomodarse a este ritmo.

Talentosa

Con el tiempo, la artista empieza a explorar en el mundo de la música. Su amor por el vallenato la lleva a ser parte de las grabaciones musicales con cantantes y grupos como Alfredo Gutiérrez, Binomio de oro, Embrujo Vallenato, Luis Miguel Fuentes, Jimmy Sossa, ‘Los Internacionales’ y Hebert Vargas, embelleciendo las canciones de estos artistas con su voz en los coros.

Su experiencia va en aumento. Luego de ser corista, la cosa se pone mucho más interesante. Dora Rueda haría parte de un programa televisivo para mostrar ante los espectadores que tiene talento y puede salir adelante como solista.

Reviviendo a Patricia

No se rinde, cada paso que da lo siente seguro. Esto se ve reflejado en las ganas que pone en el reallity colombiano ‘Yo me llamo’, representando a Patricia Teherán, lo que causa mucho agrado en el público que no duda en respaldarla y aplaudir su gran talento.

Todo esto la convierte, según sus seguidores, en “la nueva diosa del vallenato”. Cuando Dora sube a un escenario como ‘Patricia’, todos quedan erizados, no solo por el parecido de su aspecto y voz, sino porque la acordeonista que la acompaña es nada más y nada menos que Maribel Cortina; si, la misma que toca junto a Teherán en todas sus giras.

Con un show tan completo como este, Rueda logra un impacto fuerte en el público, que entre lágrimas puede apreciar en ella lo más similar a la difunta artista.

‘Renace una voz’

Toda esta experiencia que adquiere la artista la lleva a dar un gran paso: continuar su carrera musical con su nombre real.

‘La nueva diosa del vallenato, renace una voz’ es el principio de Rueda como solista y promete ser todo un éxito. De este álbum se desprende un hermoso tema titulado ‘Se fue de mi’, que ya se encuentra en Youtube con video oficial. En este sencillo, la artista habla del desamor y le da ese toque lleno de sentimiento que siempre está presente en este género.

El sencillo es compuesto por Mario Pérez y producido por Rafael Machacón en Medellín. En cuanto al video, que ya cuenta con más de 50 mil visitas, es dirigido y producido por 3P Studios de Medellín, con la participación de Maribel Cortina, Juan Fernando, Julieth Castrillón, varios extras, amigos y seguidores.

Sigue a Dora en Facebook como Yo me llamo Patricia Teherán 2017, en Instagram como @patriciateheranyomellamo y en Youtube, Dora Rueda yo me llamo Patricia Teheran.