Dos cartageneros que están ‘A otro nivel’

Entre los planes para el 2017 del cartagenero Raymond Céspedes nunca figuró la idea de participar en un reality musical, sin embargo luego de que el reality ‘A otro nivel’ anunciara su convocatoria, dos primos cercanos le dijeron: “¿Por qué no te presentas?”, faltaban pocas horas para que se cerraran las inscripciones y sentía algo en el fondo de su corazón, tenía un buen presentimiento y llenó los formularios a través de internet.

No pasó mucho tiempo cuando lo llamaron y le pidieron que enviara una canción a capela y después de pensarlo mil veces escogió ‘Yo no te pido’, del reconocido salsero Gilberto Santarrosa.

A la semana ya estaba tomando un vuelo para viajar a Bogotá a presentar su audición, que pudimos ver el pasado lunes y en la que logró clasificar al siguiente nivel después que Kike Santander y Silvestre Dangond presionaran el botón.

“No me las creía”

Para el talentoso salsero esta experiencia ha sido una de las mejores cosas que ha vivido a lo largo de su carrera musical.

“Cuando me monté en el ascensor dejé todo en manos de Dios y me dije a mí mismo: ‘esto es lo que me gusta y lo que mejor sé hacer’, e inmediatamente empecé a cantar”, dice emocionado el joven.

Al lograr el sí de Kike y de Silvestre, la alegría se apoderó de su corazón pero lo que realmente lo llenó de mucho orgullo fueron las palabras que recibió del jurado.

“El maestro Kike me dijo que mi voz tenía algo único”, comenta.

Raymond clasificó a las fusiones, donde competirá al lado de otros colombianos que han clasificado.

No es el único

El cantante cartagenero Leo Fenix audicionó el pasado miércoles en el programa con una canción de su autoría llamada ‘El baloto’, que lo llevó a ganarse la aprobación de los tres jurados y a pasar al siguiente nivel.

“Comenzaste con pie derecho. Tienes una voz muy bonita. Hay muchos que se vacilan la champeta, pero tú no te la estás vacilando, tu estás cantando”, fue lo que le dijo Silvestre, después de anunciarle que por obtener las tres fechas participará en un programa especial por 50 millones de pesos.

Desde ya les deseamos éxitos a estos cartageneros.