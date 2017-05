Drake rompe el récord de Adele en los Premios Billboard

Drake superó el récord de Adele en los Premios Billboard de la Música el domingo, cuando se alzó con 13 trofeos.

Adele ostentaba la marca desde el 2012, con 12 victorias. El rapero, que llegó a la gala en el T-Mobile Arena de Las Vegas con 22 nominaciones, se alzó con premios que incluyeron mejor artista, mejor artista masculino y mejor álbum Billboard 200 por "Views".

"Tengo a toda mi familia aquí", dijo Drake, parado en el escenario con unas dos docenas de personas entre las que se encontraban su padre, Lil Wayne y Nicki Minaj.

Drake recibió el premio al mejor artista de manos de Prince Jackson, el hijo mayor del difunto Michael Jackson. El rapero superó a Beyonce, Justin Bieber, Rihanna, Adele, Ariana Grande, the Weeknd, Twenty One Pilots, Shawn Mendes y the Chainsmokers por el máximo honor. De esos nominados, solo Drake y the Chainsmokers asistieron a la ceremonia.

El honor al mejor artista latino fue para el difunto cantautor mexicano Juan Gabriel.

Entre otros grandes artistas que sí acudieron a la gala estuvo Cher, quien fue reconocida con el premio Ícono. La estrella cantó su himno bailable "Believe" en un brillante número que incluyó pelucas rubias en atuendos reveladores primero, y luego una enorme melena de rizos negros y un traje traslúcido del mismo color negro con chaqueta de cuero para "If I Could Turn Back Time". Fue la actuación en la que el público más participó.

"Quise hacer lo que hago desde que tenía 4 años y que he estado hacienda por 53 años", dijo Cher, quien cumplió 71 el sábado. "Y puedo hacer una postura en tabla de cinco minutos, solo para que sepan".

"Creo que la suerte ha tenido tanto que ver con mi éxito", añadió.

La banda surcoreana de chicos BTS, que ganó el premio al mejor artista en redes sociales, se llevó una de las ovaciones más grandes de la noche.

Entre los actos destacados también estuvo el de Celine Dion, quien en un hermoso traje blanco interpretó "My Heart Will Go On", la canción ganadora del Oscar de "Titanic". La película celebra su 20mo aniversario este año.

John Legend y Florida Georgia Line también brillaron cuando cantaron juntos una versión del éxito del dúo country "H.O.L.Y.".

Dan Reynolds, de la banda de rock Imagine Dragons, pidió un minuto de silencio por Chris Cornell, quien murió el jueves. Llamó al cantante de Soundgarden yAudioslave "un verdadero innovador", "un arquitecto musical", "un prolífico compositor" y "un intérprete legendario", mientras atrás se veía una enorme fotografía de Cornell cantando con los ojos cerrados.

"Extendemos nuestros respetos y nuestro amor a la familia de Chris en este momento", dijo Reynolds.

Miley Cyrus interpretó su relajado nuevo sencillo "Malibu", con un sonido y un estilo tenue muy distinto a los éxitos que la hicieron una estrella pop hace algunos años. Tenía lágrimas en los ojos al final de su actuación.

"Y por primera vez en años con pantalones puestos", Noah Cyrus, parado junto a su padre Billy Ray Cyrus, dijo al presentar a su hermana mayor, quien llevaba pantalones cortos blancos y un sombrero de vaquero.

Nicki Minaj inauguró el espectáculo con un explosivo número de nueve minutos en el que interpretó sus éxitos junto a su mentor Lil Wayne y su frecuente colaborador David Guetta. Recientemente Minaj rompió el récord de Aretha Franklin como la artista femenina con más canciones en el Hot 100 de Billboard.

The Chainsmokers, que al igual que Drake tenían 22 nominaciones, se llevaron el primer premio anunciado durante la gala televisada, a mejor colaboración, por "Closer" con la cantante Halsey. El tema, que pasó 12 semanas en el No. 1 el año pasado, también se impuso como mejor canción del Hot 100.

"Esto se siente bien pero también se siente muy mal porque me gusta mucho Drake", dijo Halsey ("One Dance" de Drake también estaba nominada).

The Chainsmokers interpretó "Young" con Andrew Taggart en la voz y Alex Pall tras el teclado (además de un baterista). Ed Sheeran cantó "Castle on the Hill" desde Santiago de Chile y Bruno Mars su nuevo sencillo "Versace on the Floor" desde Amsterdam. También actuaron Lorde, Sam Hunt, Halsey, Camila Cabello y Julia Michaels.

Durante el espectáculo, Diddy honró a su amigo y artista, el difunto Notorious B.I.G, quien habría cumplido 45 años el domingo. Diddy también presentó a CJ Wallace, hijo de B.I.G, quien habló sobre el legado de su padre. Entonces Diddy presentó un adelanto del documental "Can't Stop, Won't Stop: A Bad Boy Story", que estará disponible en Apple Music el 25 de junio.

Blake Shelton fue galardonado como mejor artista country y mostró su amor por su novia, la también cantante Gwen Stefani. "Me sentía el tipo más afortunado del mundo porque Gwen estaba aquí de todos modos", dijo.

En un anuncio hecho el domingo por la mañana se informó que Beyonce y Twenty One Pilots también ganaron múltiples premios.